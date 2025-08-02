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北市容積轉移新規 文資屋主：自燃恐再現

聯合報／ 記者何定照／台北報導
台北市政府修改古蹟歷建容積移轉審查基準，引發文資屋主不滿，質疑是在剝奪文資容積移轉的機會。圖為台北市歷史建築「艋舺慈惠醫院」。圖／聯合報系資料照片
台北市政府修改古蹟歷建容積移轉審查基準，引發文資屋主不滿，質疑是在剝奪文資容積移轉的機會。圖為台北市歷史建築「艋舺慈惠醫院」。圖／聯合報系資料照片

台北市政府日前公告實施「北市古蹟歷史建築紀念建築土地容積移轉審查基準」，內容設定文資容積接受基地面積應超過一千平方公尺，引發文資屋主抗議，指文資容積過去主要是轉移到一千平方公尺以下基地，新規卻壓縮文資容積轉移空間，恐降低文資保存意願，造成未來潛力文資自燃事件再現。

內政部年初修正公布文資土地容移辦法，規定各地方主管機關應在兩年後修正原容移審查基準。未料北市府在五月即公告新基準，過程只找不動產業者等開會，沒問文資屋主意見，引發文資屋主不滿。

文資屋主表示，市府擔心窄巷高樓，針對危老都更就不該未設基地面積門檻，又多給四成容積獎勵，等於一面鼓勵危老在原有窄巷蓋高樓，一面卻剝奪文資本有的容積轉移機會。

市定古蹟兩江醫院所有人、文資業者阮俊德說，市府新規就像把文資和道路地等容積放在同個擂台，道路地因量大又便宜，絕對贏；瘦弱的文資則穩輸，文資容積可說看得到、吃不到。他質疑，市府若擔憂窄巷高樓，該優先限制不當增加的危老容積，而非剝削已犧牲開發利益的文資，造成文資無路可走。

艋舺慈惠醫院是王家祖宅，王家第三代王培仲表示，原本告訴家族可售出轉移的容積，自籌經費修老屋，如今看來容積恐怕賣不出去，也會造成其他潛力文資屋主更不願保留老屋，搶拆、自燃事件恐再現。

大稻埕百安堂蔘藥行第三代老闆郭柏鋐表示，道路地等公共設施保留地容積非常氾濫，建商取得利益最高又可達文資容積廿倍，過去是因法規規定道路地容積須用於一千以上平方公尺基地，才讓文資容積在一千以下基地有賣出機會。如今兩者接受基地變得一樣，文資容積將乏人問津。

北市府表示，該規定是配合內政部年初修正公布「古蹟歷建土地容積移轉辦法」並函釋要求地方審查容積移入基地，應考量開發強度會否造成窄巷高樓等疑慮。將持續滾動式檢討相關機制，以平衡文資保存與都市發展需求。

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