每7位長者就有1人 骨鬆藥擠入藥品銷售第10名

骨鬆盛行率位居長者常見疾病中的第四位，每七位六十五歲以上長者就有一人骨鬆，過去位居暢銷藥品排行榜前十名多為癌症用藥，骨質疏鬆生物製劑「保骼麗」，去年擠進銷售排行榜第十名，也是前十名唯一的骨鬆藥。醫師分析，骨鬆會隨年齡增加提升發生率，加上民眾預防意識高，除健保使用，也有不少人自費注射，讓銷售量大增。

台大北護分院復健科主治醫師韓德生說，國內骨質疏鬆症盛行率雖未顯著增加，但各醫學會致力提升民眾對骨鬆的認知，不再認為骨鬆是一個可疏忽的疾病，願意因骨鬆而就醫的人數明顯上升。

韓德生說，自費使用族群不少見，特別是停經後的婦女，或是經化療後具骨鬆風險的患者，會採自費施打。

韓德生說，健保今年放寬用藥對象後，藥廠調降保骼麗的價格，但現在的健保價為每劑四三六○元，仍高於其他化學錠劑藥品。使用人數多加上價格高，也讓保骼麗銷售額去年達到十九億多元，位居第十位。