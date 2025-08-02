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肺癌標靶藥年花38億 蟬聯藥王

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
去年國內銷售金額最高藥物排行出爐肺癌標靶藥「泰格莎」多年來皆位居首位，去年也無例外，年度銷售金額達卅八億餘元。圖／聯合報系資料照片
去年國內銷售金額最高藥物排行出爐肺癌標靶藥「泰格莎」多年來皆位居首位，去年也無例外，年度銷售金額達卅八億餘元。圖／聯合報系資料照片

去年國內銷售金額最高藥物排行出爐，前三名均為癌症用藥，與前年相同。其中肺癌標靶藥「泰格莎」多年來皆位居首位，去年也無例外，年度銷售金額達卅八億餘元。

乳癌標靶藥物「吉舒達」排名第二，可用於多項癌症的血管新生抑制劑「癌思停」，排行第四。專家分析，癌症新藥單價高、患者數多，使其銷售金額居前段班。

衛福部每年揭露的癌症登記報告，過往大腸癌皆是我國的癌王，二○二一年肺癌首度擠下大腸癌，成為發生人數最多的癌別，二○二二年肺癌新確診人數達一萬七九八二人。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，泰格莎為肺癌標靶藥物，病人必須每天服用，每顆健保藥價為三一五○元，換算每月得花費近九萬元，一旦開始服用就得持續用藥不可中斷，若不符合健保用藥資格者，自費藥價約比健保金額多出百分之十，每顆約落在三五○○元。

去年十月，健保擴大給付泰格莎適用對象，只要是第四期的肺癌患者皆能用藥，也大幅增加用藥量。張文震說，已有臨床實證，第一至三期肺癌病人，可於術後使用泰格莎作為「輔助性治療」，需用藥三年才有預防效果，由於人年藥費高達三四○萬元，專家仍在考慮是否納入給付，若未來納保，用量勢必大幅增加。

健保藥費申報點值攀升，占健保總額比率愈來愈高，已由二○一九年一三○一億點，增加至二○二三年二三一六億點。藥師公會全聯會分析，二○二三年國內藥品銷售排行榜前廿名，有八項為癌症用藥，去年可用於晚期肝癌治療複方藥物癌自禦、癌思停雙雙上榜，足見癌症用藥花費甚鉅。

癌思停在去年暢銷藥品排行第三，除用於肝癌治療，也可用於其他多項癌症。張文震表示，癌思停為血管新生抑制劑，可與其他癌症用藥搭配使用，增強療效，尤其癌細胞轉移至腦部的病人，使用癌思停治療效果較佳，且其用途廣泛，臨床上可用於肺癌、乳癌、肝癌、大腸直腸癌，罹癌數最多的多項癌症都能使用，因此用量較高。

銷售排行第二的吉舒達，為乳癌第二線標準用藥。張文震說，吉舒達仿單規定用法為服藥十四天、停藥七天，每廿一天為一個循環，臨床觀察，此用量多數病人均可承受，僅少部分患者因副作用必須減量，而乳癌病人存活期長，且病人數量眾多，因此用量大，銷量也高。

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