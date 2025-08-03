外泌體治療變熱門 衛福部：沒核准

去年再生醫療雙法三讀通過，衛福部食藥署及醫事司規畫子法，預估明年元旦上路。衛福部醫事司長劉越萍指出，新法的配套子法研擬中，上路後盼遏止市場亂象，特別是坊間熱門的「外泌體」，不少廣告宣稱療效，目前僅核准一款化妝品，其餘皆非法，新法上路最重可罰2千萬元。

再生醫療法屬於醫療法的特別法，有九項配套子法規，八項已完成意見蒐集。劉越萍表示，子法的預告程序已大致完成，目標明年元旦上路。

新法上路後，將能有效管理再生醫療技術與產品，並且加重罰則，非醫療機構執行再生醫療或廣告可處200萬元以上、2千萬元以下罰鍰。

劉越萍表示，近期市面有宣稱療效的「外泌體」，但國內沒有核准任何外泌體的治療產品，主因是外泌體尚未完成人體試驗證實療效，因此醫療機構不得宣稱具有任何醫療效果，否則將違反醫療法，裁處5萬元以上、25萬以下罰鍰。

劉越萍說，有些診所不僅宣稱外泌體療效，還直接為民眾施打，「膽子很大」，目前不了解診所替民眾施打的外泌體成分，若成分帶有細菌，民眾恐因此出現菌血症死亡，施打的醫師和提供產品的廠商均已觸法。新法上路後，罰金上看2千萬元，而醫療機構未經核准執行再生醫療則是10萬以上、100萬元以下罰鍰；呼籲民眾別施打未經認證的各類產品。