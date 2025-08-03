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台鐵工會：天災、故障、維修人力 都是晚點肇因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵去年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點率高達18.66％，天災、設備老舊故障都是主因。台鐵企業工會坦言，人力不足、維修保養時間不夠為主因；台鐵公司回應，已規畫獨立招聘維修人員58人、備取68人，年底前報到。

工會秘書吳長智說，相比高鐵捷運，夜間收班時間固定，保養時間足夠，台鐵列車密度高，加上配合國家政策、民眾需求及偏鄉服務，首班車早、尾班車晚，儘管維修保養的程序都符合規定，但維護時間嚴重不足，以及維修人力嚴重缺少，才會造成老舊設備頻傳故障。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，老舊設備亟需汰換，但費用龐大只能逐年更新，就算投入大量人力，也無法提高老舊設備的效能，只能延長其運轉時間。

劉雙火表示，部分需維修設備，如車輛及鐵道基礎設施等經費，均已納入「台鐵公司營業所需基礎設施建設重置第一期計畫」，但需汰換的數量太多、費用驚人，因此其他部分經費會編列在第二期重置計畫中，實際汰換的設備數量及金額還在盤點中。

台鐵電務處長鄭國璽坦言，電務人力嚴重不足，先前已第二次招聘，但仍有資深員工申請退休，不僅人力上無法補足，經驗傳承也有困難。已規畫獨立招考，今年將再招聘正取58人、備取68人，新進員工預計年底前報到，明年基本訓練約兩個月，之後再到現場訓練。

鄭國璽說，將聘請退休、有經驗的員工，作為新進員工的老師，協助傳承維修經驗及技術，以減緩現有人力負擔。

台鐵 高鐵 捷運

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