台鐵公司化首年 晚點132萬餘次 審計部：嚴重影響通勤品質

台鐵去年公司化，首年平均日客運量約64.77萬人次，但全線列車晚點次數超過132萬餘次，發生率高達18.66％，其中北部如南港、松山、板橋與中壢等主要車站，部分時段晚點率更飆升至6到7成，嚴重影響旅客通勤品質。

審計部要求台鐵公司，加強月台旅客引導服務、優化列車時刻排點，減少晚點情形。據審計部最新決算報告，台鐵去年整體準點率僅93.14％，不僅未達預定97％目標，也較前一年的95.98％明顯下滑。全年因延誤造成列車誤點3226次，累計影響達1萬1438列次，總延誤時間高達14萬2501分鐘。

審計部分析列車晚點原因，去年受颱風與地震影響導致延誤394次，較前一年倍增，尤其東部幹線蘇澳新站至花蓮路段實施慢行，延誤時間累計7869分鐘，占慢行總時數逾6成。

不過，除了風災、地震，台鐵去年因號誌、車輛與自動防護系統等可控性設備故障造成延誤多達2375次，占總延誤時間33.56％，反映設備老化與維修程序仍待改善。

此外，列車延誤發車情況也很嚴重。審計部表示，去年列車發生晚點132萬餘次，屬列車於前一停靠站停留超過表定停留時間，未依表定時刻發車所致者有21萬餘次，占總晚點次數16.42％，其中停留超時次數較多者為桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站，並影響下一停靠站的到站時間，顯示現行表訂的列車停留時間或有不足。

審計部也提到北部車站主要延誤集中上午8時過後，部分時段晚點發生率甚至達6至7成，影響服務品質。

台鐵公司表示，去年403花蓮地震及後續餘震多，加上6月連續豪雨等劇烈天氣因素，造成土石流中斷路線，以及7至9月凱米、山陀兒及康芮風災等影響，也造成設備損害及路線中斷搶修、復舊等慢行工程，導致去年準點率表現不如預期。

台鐵表示，將加速老舊車輛及設備汰換，提升妥善率，優化平交道、路線、安全防護設施。另已於6月調整寬裕車站的列車停靠時間，將持續觀察準點情形。中長期改善措施部分，將更新CTC系統（第三代），提升列車自動化調度效能，持續沿線實體阻隔及風險路段明隧道與安全防護工程，降低沿線外物入侵及邊坡災害致災風險。