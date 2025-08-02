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雲門戶外公演 「毛月亮」加全民大舞池動感滿點

中央社／ 台北2日電

雲門舞集戶外公演30周年，今晚天公作美，兩廳院戶外廣場聚集超過3萬5千人觀看藝術總監鄭宗龍經典舞作「毛月亮」，演後雲門「全民大舞池」萬人解放身體，舞動氣氛熱烈。

下午幾段暴雨初停，讓晚上兩廳院廣場有些涼爽，天色未暗現場就已聚集數千民眾攤開野餐墊，席地而坐舉杯同飲，與家人朋友共度。

雲門舞集將戶外公演設計成全民身體與心靈的解放時刻，既有視覺上的精采呈現，更有肢體上的親身實踐，讓大家放下手機，重回線下汗水與笑容交織的真實感動。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，謝天也謝地，今年雲門戶外公演與國泰金控合作三十年，「三十而立，我用『毛月亮』獻給大家，說實在，舞作要能通過戶外觀眾的考驗非常困難，感謝舞者、團隊與志工們當後盾。」他表示，希望用這支舞替彼此提醒，不要忘記自己身體的美好，「讓身體成為最好的禮讚。」

國泰金控總經理李長庚表示，30年來，國泰金控陪伴台灣經歷歡樂與挑戰，從921大地震到COVID-19疫情，「雲門的作品給大家勇氣與力量，讓台灣繼續前行。」李長庚說，至今已走遍全台22縣市，演出314場，超過270萬人次參與，「今年特別從花蓮首演，讓我們一起將最棒的藝術帶給台灣民眾。」

將科技隱喻為月暈，「毛月亮」2019年台灣首演時深受矚目，國際邀演不斷，這是「毛月亮」首度做戶外呈現。這次雲門舞集面對艱難挑戰，將懸吊系統與巨大LED搬進戶外舞台，劇院燈光全暗只留出入大廳燈火，更顯氣派。

一開場舞者們舞動肢體宛如巨型蜈蚣，前一分鐘還衣不蔽體的舞者彷彿置身原始部落時代，眾人齊聲跺步共舞；下一分鐘肢體緩慢轉換，舞者交疊宛如近乎巨大人類，節奏變化與即興段落讓人目不轉睛。結尾帶來最後由林強重新編曲，舞者帶來「全民大舞池」，台上台下眾世代觀眾同歡度過夏日美好夜晚。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝說，感謝老天爺給大家一個很好的天氣，「我們在這裡開心觀舞，但也要祝福現在還在風雨之中掙扎，正在努力恢復家園的人們，祈禱平安度過，早日重建完畢，帶著喜悅心情跟我們一起參與藝術與文化。」

總監 兩廳院 雲門舞集

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