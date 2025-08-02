「紋理．文旅」亮相文博會 嘉義六大文化基地吸睛登場

2025年台灣文博會8月2日至11日將在松山文創園區登場，嘉義縣文化觀光局今年以「紋理．文旅」為策展主題，展區設計別有特色，將文化部所獲選6個具在地代表性文化基地作為主角，展現嘉義縣在文化觀光、社區參與及文創產業推動上多年深耕成果。

文化觀光局副局長宗金蘋說，今年以「紋理之所」為核心概念，重視文化脈絡累積與地方生活紋路，展出大林慢城發展協會、交趾剪黏傳統工藝文化基地、阿里山達邦Mayasvi文化路徑基地、洲南鹽場、培桂堂林開泰診療所舊宅與優遊吧斯鄒族文化部落。

屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉、正修科技大學視覺傳達設計系教授賴岳興擔任策展人，設計抽象符號代表6個文化基地，大林是萬國戲院電影膠卷，交趾剪黏是碗型符號，達邦是男子集會所六角形屋頂，洲南鹽場是鹽山意象，培桂堂是書卷符號，優遊吧斯部落則是鄒族菱形紋。

葉晉嘉分享，今年展區以嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會所製作的菜簍作為展台，傳統常見的竹製菜簍，需要選取台灣在地桂竹，加以炭火烤軟之後再造型，使展區飄散著微微炭火味，再加上光影展演相當吸睛，運用新舊的符號轉換散發新的文化生命力。