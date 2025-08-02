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「紋理．文旅」亮相文博會 嘉義六大文化基地吸睛登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣文觀局今年以「紋理·文旅」作為主題，邀請屏東大學文化創意產業學系葉晉嘉教授與正修科技大學視覺傳達設計系賴岳興教授共同策展。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣文觀局今年以「紋理·文旅」作為主題，邀請屏東大學文化創意產業學系葉晉嘉教授與正修科技大學視覺傳達設計系賴岳興教授共同策展。記者黃于凡／翻攝

2025年台灣文博會8月2日至11日將在松山文創園區登場，嘉義縣文化觀光局今年以「紋理．文旅」為策展主題，展區設計別有特色，將文化部所獲選6個具在地代表性文化基地作為主角，展現嘉義縣在文化觀光、社區參與及文創產業推動上多年深耕成果。

文化觀光局副局長宗金蘋說，今年以「紋理之所」為核心概念，重視文化脈絡累積與地方生活紋路，展出大林慢城發展協會、交趾剪黏傳統工藝文化基地、阿里山達邦Mayasvi文化路徑基地、洲南鹽場、培桂堂林開泰診療所舊宅與優遊吧斯鄒族文化部落。

屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉、正修科技大學視覺傳達設計系教授賴岳興擔任策展人，設計抽象符號代表6個文化基地，大林是萬國戲院電影膠卷，交趾剪黏是碗型符號，達邦是男子集會所六角形屋頂，洲南鹽場是鹽山意象，培桂堂是書卷符號，優遊吧斯部落則是鄒族菱形紋。

葉晉嘉分享，今年展區以嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會所製作的菜簍作為展台，傳統常見的竹製菜簍，需要選取台灣在地桂竹，加以炭火烤軟之後再造型，使展區飄散著微微炭火味，再加上光影展演相當吸睛，運用新舊的符號轉換散發新的文化生命力。

文觀局表示，活動期間有6場免費文化體驗活動，包括堆鹽趣味競賽、鄒族風笛製作、馬賽克拼貼創作、防蚊包製作、彩繪培桂堂建築與親子洗愛玉等活動，邀大家到松山文創園區「紋理．文旅」展區體驗嘉義縣多元文化。

嘉義縣展區的洲南鹽場粗鹽體驗，受大小朋友喜歡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣展區的洲南鹽場粗鹽體驗，受大小朋友喜歡。記者黃于凡／翻攝
竹製菜簍經設計後化身展台，帶著一股微微炭火味，象徵嘉義文化生命力。記者黃于凡／攝影
竹製菜簍經設計後化身展台，帶著一股微微炭火味，象徵嘉義文化生命力。記者黃于凡／攝影

嘉義 鄒族 文創產業

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