快訊

才慶祝結婚滿14周年…康康與小18歲嫩妻「分房12年」 鬆口一隱疾

未達標準！大嘉義生活圈再度不同調 嘉義市明正常上班上課

雨勢更猛！氣象署發12縣市豪大雨特報 2地區雨彈炸到紫爆

影／桃機探索熊本趣特展找來熊本熊站台 大跳酷MA萌體操與粉絲同歡

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場舉辦【探索熊本趣】特展，今天邀請熊本熊部長在桃機二航廈北擴5樓舉辦見面會，與粉絲近距離互動，吸引不少粉絲到場支持。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場舉辦【探索熊本趣】特展，今天邀請熊本熊部長在桃機二航廈北擴5樓舉辦見面會，與粉絲近距離互動，吸引不少粉絲到場支持。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場於2024年11月15日與桃園機場締結姊妹機場，為深化與姊妹機場合作及國際交流，自7月26日起至12月14日，在桃機舉辦【探索熊本趣】特展，今明2天更邀請熊本熊部長在桃機二航廈北擴5樓舉辦見面會，與粉絲近距離互動，吸引不少粉絲到場支持，錯過的民眾也不要傷心，明天上午11點及下午2點還有2場見面會，把握機會與熊本熊近距離接觸。

機場公司表示，本次特展邀請日本熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」現身桃機第二航廈北側5樓商場，與粉絲近距離互動，並親自帶領大小朋友一起跳酷MA萌（Kumamon）體操，現場還會跟幸運粉絲合影。特展設置AR互動體驗及活動專屬拍貼機，還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點；現場也介紹熊本縣美食與觀光景點，來自熊本縣的觀光聯盟與溫泉旅館協會等單位設攤，推廣當地觀光魅力與美食特產。

民眾在7月26日至8月7日限時福利期間，完成互動及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。展區也設有呈現台灣夜市風情與熊本定食屋的美食主題區佈景，更有熊本當地最富盛名熊本城造景，與窗外興建中第三航廈巧妙呼應，開放民眾打卡留念；展場中還藏有兩隻特別打造的桃機限定熊本熊公仔，歡迎來尋「熊」拍照。

機場公司指出，近年因台灣半導體相關產業進駐熊本，兩地商務與觀光交流大幅提升，目前桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）每周共有12班直飛航班，2025年1至5月間往來旅客人數約11萬人次，較去年同期8萬人次約成長4成，這次活動帶動友好機場交流合作，也使台日航線拓展及文化觀光交流更加升溫，創造互惠共贏。

現場也有來自熊本縣的觀光聯盟與溫泉旅館協會等單位設攤，推廣當地觀光魅力與美食特產。記者黃仲明／攝影
現場也有來自熊本縣的觀光聯盟與溫泉旅館協會等單位設攤，推廣當地觀光魅力與美食特產。記者黃仲明／攝影
特展打造原汁原味的熊本熊部長辦公室，還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點。記者黃仲明／攝影
特展打造原汁原味的熊本熊部長辦公室，還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點。記者黃仲明／攝影
機場公司邀請熊本熊部長在桃機舉辦見面會，明天上午11點及下午2點還有2場見面會，粉絲千萬不要再錯過。記者黃仲明／攝影
機場公司邀請熊本熊部長在桃機舉辦見面會，明天上午11點及下午2點還有2場見面會，粉絲千萬不要再錯過。記者黃仲明／攝影
展區設置熊本當地最富盛名熊本城造景，與窗外興建中第三航廈巧妙呼應。記者黃仲明／攝影
展區設置熊本當地最富盛名熊本城造景，與窗外興建中第三航廈巧妙呼應。記者黃仲明／攝影
機場公司邀請日本熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」現身桃機，與粉絲近距離互動，並親自帶領大小朋友一起跳酷MA萌（Kumamon）體操。記者黃仲明／攝影
機場公司邀請日本熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」現身桃機，與粉絲近距離互動，並親自帶領大小朋友一起跳酷MA萌（Kumamon）體操。記者黃仲明／攝影

桃機 熊本熊 桃園機場

延伸閱讀

台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

中職／中信兄弟啦啦隊韓籍4本柱 桃機合體大跳應援舞

凌晨4點搭紅眼班機！她苦惱怎麼去機場…網推1隱藏版解法「安全又舒適」

日本熊本不只有台積電 還要部署本土飛彈牽制大陸

相關新聞

雨勢更猛！氣象署發12縣市豪大雨特報 2地區雨彈炸到紫爆

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(2日)晚至明(3)日，高雄縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，台...

豪雨強灌驚心動魄！時雨量破百多地致災 氣象署估周一清晨降雨趨緩

今天西南風再度增強，苗栗以南地區都出現大雨或局部豪雨。中央氣象署表示，明天白天降雨和昨天大致類似，中南部地區會有短延時大雨或豪雨...

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

癌藥穩坐最暢銷藥品前3名 這類標靶藥銷售金額38億高居榜首

2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐，銷售金額前3名均為癌症用藥，與2023年相同。肺癌標靶藥物多年高居排行榜首位，去...

每7位長者就有1人骨質疏鬆 骨鬆用藥「保骼麗」擠入藥品銷售前10名

骨鬆盛行率位居長者常見疾病排行第4，每7個長者就有一個人骨鬆，步入超高齡社會，骨鬆病人數增加。過去暢銷藥品排行前幾名多為...

8月下旬狼醫平台上線 醫事司長：相信爛咖狼醫「沒那麼多」

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部承諾建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即「狼醫查詢平台」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。