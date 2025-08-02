影／桃機探索熊本趣特展找來熊本熊站台 大跳酷MA萌體操與粉絲同歡

桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場於2024年11月15日與桃園機場締結姊妹機場，為深化與姊妹機場合作及國際交流，自7月26日起至12月14日，在桃機舉辦【探索熊本趣】特展，今明2天更邀請熊本熊部長在桃機二航廈北擴5樓舉辦見面會，與粉絲近距離互動，吸引不少粉絲到場支持，錯過的民眾也不要傷心，明天上午11點及下午2點還有2場見面會，把握機會與熊本熊近距離接觸。

機場公司表示，本次特展邀請日本熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」現身桃機第二航廈北側5樓商場，與粉絲近距離互動，並親自帶領大小朋友一起跳酷MA萌（Kumamon）體操，現場還會跟幸運粉絲合影。特展設置AR互動體驗及活動專屬拍貼機，還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點；現場也介紹熊本縣美食與觀光景點，來自熊本縣的觀光聯盟與溫泉旅館協會等單位設攤，推廣當地觀光魅力與美食特產。

民眾在7月26日至8月7日限時福利期間，完成互動及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。展區也設有呈現台灣夜市風情與熊本定食屋的美食主題區佈景，更有熊本當地最富盛名熊本城造景，與窗外興建中第三航廈巧妙呼應，開放民眾打卡留念；展場中還藏有兩隻特別打造的桃機限定熊本熊公仔，歡迎來尋「熊」拍照。

機場公司指出，近年因台灣半導體相關產業進駐熊本，兩地商務與觀光交流大幅提升，目前桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）每周共有12班直飛航班，2025年1至5月間往來旅客人數約11萬人次，較去年同期8萬人次約成長4成，這次活動帶動友好機場交流合作，也使台日航線拓展及文化觀光交流更加升溫，創造互惠共贏。