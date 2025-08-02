每7位長者就有1人骨質疏鬆 骨鬆用藥「保骼麗」擠入藥品銷售前10名

骨鬆盛行率位居長者常見疾病排行第4，每7個長者就有一個人骨鬆，步入超高齡社會，骨鬆病人數增加。過去暢銷藥品排行前幾名多為癌症用藥，去年骨質疏鬆生物製劑「保骼麗」，擠入藥品銷售排行第10名。臨床醫師指出，骨質疏鬆病人若合併特定部位骨折，可獲健保給付使用保骼麗，不過，若經濟許可，臨床上也會建議骨質疏鬆病人使用保骼麗作為預防骨折。

台大北護分院復健科主治醫師韓德生指出，骨質疏鬆症盛行率雖未顯著增加，但骨質疏鬆症學會致力提升民眾疾病認知，臨床觀察，就醫民眾有增加趨勢，連帶讓接受治療民眾變多，保骼麗是治療骨質疏鬆的主要藥物之一，截至去年，健保給付條件為骨密度T值小於負2.5，合併髖關節或脊椎骨折病人，今年起再加入上臂、前臂骨折為給付對象，預期未來用藥病人還會增加。

韓德生說，有些骨質疏鬆病人運動功能保持較佳，跌倒時可用手支撐地板作為保護，不會直接跌傷髖骨、脊椎，健保擴大給付後，用藥者勢必還會增加。而病人開始用藥後，骨質疏鬆數字通常無法好轉，而是只能維持、避免病況惡化，因此必須持續用藥，只有病人在定期追蹤後，骨鬆改善停藥，另，少數病人用藥時間一久，會出現齒槽骨壞死副作用，有骨鬆植牙容易失敗一說。

健保放寬用藥對象後，藥廠同意降價，目前健保價為每劑4360元，除健保給付外，也有病人自費使用，由於骨質疏鬆病人多，雖多數人以健保資格用藥，但自費用藥總數也不少。韓德生表示，臨床上保骼麗除被當成骨質疏鬆病人跌倒後的治療用藥，也有預防骨折效果，臨床上若病人經濟情況許可，也會鼓勵病人自費注射藥物，預防骨折。