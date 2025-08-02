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癌藥穩坐最暢銷藥品前3名 這類標靶藥銷售金額38億高居榜首

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐，銷售金額前3名均為癌症用藥，與2023年相同。肺癌標靶藥物多年高居排行榜首位，去年也無例外，年度銷售金額達38億餘元。示意圖。聯合報系資料照
2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐，銷售金額前3名均為癌症用藥，與2023年相同。肺癌標靶藥物多年高居排行榜首位，去年也無例外，年度銷售金額達38億餘元。示意圖。聯合報系資料照

2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐，銷售金額前3名均為癌症用藥，與2023年相同。肺癌標靶藥物多年高居排行榜首位，去年也無例外，年度銷售金額達38億餘元。乳癌標靶藥物吉舒達在銷售榜上排名第2，可用於多項癌症的血管新生抑制劑癌思停，排行第4。癌症新藥單價高，臨床醫師分析，這類藥品多用在人數較多的癌症，且因副作用少，較少出現減量使用情況，用量自然較高。

肺癌患者眾多，為我國新國病，111年新確診人數達1萬7982人。林口長庚醫院血液腫瘤科系主任、台灣癌症基金會執行長張文震表示，泰格莎為肺癌標靶藥物，病人必須每日服用，因副作用較少，據臨床觀察，病人大都每天準時服用，少有剩藥、中斷用藥情形，且根據臨床試驗，使用泰格莎病人，用藥19個月都不必減少藥量，副作用在可持受範圍內，使用量高在預期之中。

泰格莎為口服錠劑劑型，肺癌病人每月需服用28顆，每顆健保價為3150元，換算每月藥費近9萬元，且一旦開始服用，就必須持續用藥不可中斷，若需自費使用，依各醫院規範，有時須比健保金額多負擔10%加成費用。

健保去年10月擴大給付，目前第4期肺癌患者均能使用泰格莎治療。在此之前，病友若不服用藥資格，又不堪昂貴藥費，會透過社群軟體等管道，購買印度、孟加拉等「副廠」同成分藥品使用。為緩解病友自費負擔，藥廠有贈藥方案，自費用藥病人，可買二送一，或以6折價格購藥使用。

張文震說，已有臨床實證，第1至3期肺癌病人，可在手術後使用泰格莎作為「輔助性治療」，需用藥3年才有預防效果，因人年藥費高達340萬元，目前尚在討論階段，專家對給付範圍各有考量，且還必須經過健保署財務衝擊評估等，若未來納入抵付，預期使用量還會增加。

健保藥費申報點值攀升，占健保總額比率愈來愈高，已由2019年1301億點，增加至2023年為2316億點。藥師公會全聯會分析，2023年國內藥品銷售排行榜前20名，有8項為癌症用藥，2024年可用於晚期肝癌治療複方藥物癌癌自禦、癌思停雙雙上榜，足見癌症用藥花費甚鉅。

癌思停在2024年暢銷藥品排行第3，除用於肝癌治療，也可用於其他多項癌症。張文震表示，癌思停為血管新生抑制劑，可與其他癌症用藥搭配使用，增強療效，尤其癌細胞轉移至腦部的病人，使用癌思停治療效果較佳，且其用途廣泛，臨床上可用於肺癌、乳癌、肝癌、大腸直腸癌病人，「罹癌人數最多的多項癌症都有份」，因此使用量較高。

銷售排行第2的吉舒達，為乳癌第二線標準用藥。張文震說，吉舒達仿單規定用法為服藥14天、停藥7天，每21天為一循環，臨床觀察，此用量多數病人均可承受，僅少部分患者因副作用必須減量，而乳癌病人存活期長，且病人數量眾多，因此使用量很大。

2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐。
2024年國內銷售金額最高藥物排行出爐。

癌症 肺癌 醫師 健保總額

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