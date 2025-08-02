捐款銳減 心路基金會募集「愛心股東」小額定捐

近期台灣經濟受到關稅壓力、物價上漲衝擊，公益捐款雪崩式下滑。面對募款困境，心路基金會號召社會大眾成為心路的「愛心股東」，透過定期定額捐款，確保心智障礙者能持續獲得服務、穩定學習。

心路基金會每年服務近7000名智能及發展障礙者，提供「早期療育」、「日間照顧」、「就業支持」、「社區生活支持」等服務，每年經費需求為3.8億元，其中僅三成仰賴政府補助，其餘2億6千萬的經費必須靠大眾捐款籌得。

心路基金會執行長賴炳良表示，基金會成立38年來，靠的不是龐大的單筆捐款，而是一點一滴匯聚的善款支撐運作，近來經濟不景氣，捐款銳減，基金會幾乎每天都會接到取消定期定額捐款的通知，令人憂心經費斷炊，影響服務的延續。為此，心路鼓勵大眾把捐款納入日常財務規畫，每月300元，或是定期定額提撥每月收入１％，成為心路的「愛心股東」，給予心路更細水長流的紓困。

而為了讓支持更有溫度，基金會特別推出自有IP商品：「裝下心syin的心意旅行包」，結合可愛設計與公益理念，作為捐款人的專屬贈禮。凡單筆捐款滿3600元，或連續12個月捐款300元者，即可獲得。除了透過心路官網線上設定定期定額捐款，民眾也可撥打專線（02）25929778，或透過7-ELEVEN OPENPOINT App或街口支付App，彈性選擇每月扣款金額，與心路一起守護障礙者未來的每一天。