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致災豪雨強灌台南 降雨得到明晨才趨緩

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

昨西南風再度增強，苗栗以南地區都出現大雨或局部豪雨。中央氣象署表示，今天白天降雨和昨天大致類似，中南部地區會有短延時大雨或豪雨，甚至有豪雨等級以上降雨。今晚至明天清晨，降雨狀況有趨緩，但範圍都還是偏廣泛。

西南風挾帶驚人降雨，台南多處出現嚴重淹水災情，氣象署觀測，台南永康區昨最大時雨量一百O三.五毫米，屏東縣三地門一百廿二毫米，時雨量皆破百。

氣象署昨透過社群發文說明什麼是「時雨量」、「短延時強降雨」，所謂「時雨量」是指一小時內的累積雨量，比起日雨量，更能直接反映降雨強度。而時雨量破百許多人可能一輩子也不會遇到，是相當極端可怕的降雨強度。

至於未來一周降雨趨勢，氣象署表示，明受西南風影響，苗栗以南還是要留意豪大雨的狀況出現，其他地方則是有午後雷陣雨。周二之後，隨著太平洋高壓慢慢增強，西南風也會稍微減弱，雨勢逐漸趨緩，中南部地區可能還是會有局部大雨，其他地方則是有午後雷雨。

氣象署補充，周一至周二因為整體水氣由東往西慢慢退去，所以金馬地區反而這兩天留意雨勢可能變大，周三之後轉為比較穩定的天氣型態。

雨量 豪雨 氣象署

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