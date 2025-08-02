林國勇個展為馬祖藝術島暖身 盼為家鄉美學教育付出

為即將到來的馬祖國際藝術島暖身，原籍莒光鄉的畫家林國勇於南竿舉辦個展，今天與連江縣副縣長陳冠人公開對談。他說，未來盼回家鄉為美學教育付出，以後都要說「我是馬祖人」。

連江縣政府文化處新聞資料指出，林國勇為莒光鄉西莒人，後來舉家遷至台灣本島，畢業於輔仁大學應用美術系。金融業退休後，10年前重拾畫筆且投入美術教育，更於6月6日起至8月20日止，於馬祖民俗文物館舉辦「夢迴彼岸」個展，為9月的第3屆「馬祖國際藝術島」暖身。

林國勇今天於馬祖民俗文物館，與連江縣副縣長陳冠人公開對談。他說，50年前離開故鄉，搭乘軍艦前往台灣本島時的搖晃與東北季風歷歷在目，此次受文化處之邀返鄉舉辦特展，再看到故土的特色與風情，感念鄉愁如潮，並努力表現在作品中。

林國勇的童年時光在西莒島度過，更對他的畫家生涯產生深遠影響。他回憶，小時候上學前還要去市場賣菜，島上資源嚴重缺乏，而已故畫家張信義時任美術老師，帶著他們出外寫生，與同學輪流當人像繪畫模特兒，還在校內舉辦展覽，種下他熱愛繪畫的種子。

林國勇說，舉家搬至台灣後，因家境貧寒，雖然校內美術比賽始終名列前茅，但國中畢業後仍選擇就讀建教合作班，學習修冰箱與冷氣；當兵退伍後，忘不了美術夢，考上輔大應用美術系。

重拾畫筆後，林國勇1年可以畫600至700張作品，並督促自己每2年要辦大型聯展。他認為，繪畫是種勞力，每張創作都獨一無二，學生或外界覺得他作畫時看似寫意，卻看不到他背後付出多少努力，撕掉過多少失敗的畫作。

與談人陳冠人說，對林國勇畫作中的色彩繽紛印象深刻。而2人都曾在台灣本島讀書、工作，擔綱管理職，展現馬祖人的努力與韌性。他曾被人勸不要對外說來自馬祖，但正因在台鄉親在各自領域中努力，才要強調「我是馬祖人」。並盼林國勇能將美術種子，傳承給馬祖孩子。

林國勇回應，希望有機會盡自己的力量，讓美術教育與美感教育在家鄉紮根，而在大家團結下，馬祖會越來越好，而他以後都要說「我是馬祖人」。