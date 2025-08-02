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留美小提琴家王馨平返台獻藝 8月3日台中國家歌劇院獨奏會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
留美小提琴家王馨平返台獻藝，8月3日將於台中國家歌劇院舉辦獨奏會。主辦單位提供
留美小提琴家王馨平返台獻藝，8月3日將於台中國家歌劇院舉辦獨奏會。主辦單位提供

剛取得美國傑出人才身份的旅美小提琴家王馨平，將於8月3日下午在台中國家歌劇院小劇場舉辦個人小提琴獨奏音樂會。此次音樂會以經典與童話為題，精選歐洲古典小提琴名曲，並跨界演出多首改編自迪士尼動畫的知名主題音樂，展現她兼容並蓄的音樂品味與國際舞台魅力。

王馨平畢業於美國頂尖學府西北大學Bienen School of Music，2021年獲全額獎學金攻讀音樂碩士，並於2025年取得美國傑出人才身分，展現台灣音樂人才在國際間的實力。旅美期間活躍於各大音樂節與藝術交流計畫，演奏風格兼具深度與感染力，廣受國際樂評肯定。

此次返台演出對王馨平來說具有指標性意義，也獲得許多企業包括大東紡織、本土公司、達興材料、大東樹脂和社團支持。王馨平表示：「我希望用這場音樂會向一路支持我的家鄉觀眾與企業家致敬，並讓古典與童話，在這個夏日午後產生美妙對話。」

王馨平自6歲起學習小提琴，畢業於國立臺灣師範大學音樂系，並於美國西北大學取得音樂碩士學位，2025年憑藉國際音樂節出表現與演出成績獲頒美國傑出人才身分。

她長期致力於跨文化音樂教育與國際音樂的推廣，演奏足跡遍及美國、加拿大、義大利與台灣。除了音樂之外，也積極參與公益演出與青年音樂人才培育計畫。

美國 王馨平 音樂會

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