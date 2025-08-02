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豪雨影響 明日估2航線、4航次停航

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部航港局表示，受豪雨影響，本日共有4航線，計8航次停航。預估明(3日) 共有2航線，計4航次停航。聯合報系資料照
交通部航港局表示，受豪雨影響，本日共有4航線，計8航次停航。預估明(3日) 共有2航線，計4航次停航。聯合報系資料照

交通部航港局表示，受豪雨影響，本日(8月2日) 共有4航線，計8航次停航。預估明日(8月3日) 共有2航線，計4航次停航。

本日停航航線包括：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。

3.東港-小琉球：部分停航(開航47航次，停航3航次)。

4.鹽埔-小琉球：部分停航(開航5航次，停航1航次)。

預估明日(8月3日) 共有2航線，計4航次停航：

1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航2航次，基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否開航依明日上午11時公告為準)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。

航港局呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

馬祖 航線 豪雨 小琉球 交通部

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