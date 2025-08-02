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周末全台天氣不穩定 北台灣午後雷陣雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受低壓帶引進的西南氣流影響，全台水氣增多，北台灣午後下起雷陣雨，而中央氣象署也針對大台北地區發布大雷雨警報。記者侯永全／攝影
受低壓帶引進的西南氣流影響，全台水氣增多，北台灣午後下起雷陣雨，而中央氣象署也針對大台北地區發布大雷雨警報。記者侯永全／攝影

受低壓帶引進的西南氣流影響，全台水氣增多，連日暴雨更對中南部造成災損，尤其台南市累積降雨最多，高達290毫米。北台灣午後下起雷陣雨，而中央氣象署也針對大台北地區發布大雷雨警報。預計降雨將逐漸移往山區，但西半部仍有短暫陣雨機率。

氣象署下午對十九縣市發布大雨、豪大雨警報，屏東將有超大豪雨，台南及高雄為豪大雨，彰化以南則為豪雨等級。台中以北及花東地區則發布大雨特報。強降雨將造成山區溪水暴漲，提醒民眾注意。

今明兩天全台天氣仍不穩定，雖然有降雨機率，但北部高溫仍達35度左右，中南部高溫約在32度左右。下周一起，西南風逐漸減弱，中南部降雨稍趨緩，轉為多雲有短暫陣雨天氣，不過在對流雲系通過時，仍有較大雨勢發生機率。中部以北及東半部地區上午多雲到晴，午後仍會有短暫陣雨或雷雨，尤其大台北地區午後雷陣雨機會明顯。

高溫 大雷雨

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