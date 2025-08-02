快訊

男大十八變？金正恩少年時期照片曝光 對「這項運動」愛不釋手

大雨釀災…西南風持續帶來局部豪雨 7月28日至今3死3失蹤45傷

沈玉琳倒下入院「查不出真正病因」 潘若迪嘆：賺到錢卻賺不了命

聽新聞
0:00 / 0:00

喝母乳的寶寶頭好壯壯 二基國際母乳周新手爸媽學很多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院宣導母乳好處，數十對家長帶孩子聽演講，覺得收穫很多。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院宣導母乳好處，數十對家長帶孩子聽演講，覺得收穫很多。記者簡慧珍／攝影

國際母乳哺育行動聯盟（WABA）把每年8月第一週（8月1日至7日）訂為國際母乳周，彰化縣二林基督教醫院今舉辦「乳此美好・舒心一刻」，邀請數十對新手爸媽帶寶寶到醫院，認識哺育母乳優點及學習哺育技巧，踏出成功哺乳的第一步。

2025年國際母乳周主題為「Prioritise Breastfeeding - Create sustainable support systems（優先考慮母乳哺育－建立永續支持系統）」，二基活動安排實用亮點，由婦產科醫師、護理長、護理師說明分析母乳營養成分、哺育母乳好處、破解哺乳疑點、精油按摩肩頸放鬆以促進泌乳。

婦產科護理長謝銀珊現身說法，談自己哺育兩名孩子的經過，強調母乳是安撫寶寶的最好「工具」，也是最環保的食物。她說，有些寶寶天生容易嗆奶，喝母乳較無嗆乳問題，又母乳好吸收，喝母乳的孩子也不易腸絞痛，餵母乳的媽媽如果做好飲食控制容易恢復好身材。

婦產科醫師黃天爵分析母乳好處，主要成分是乳清蛋白，含有豐富鈣、鐵等天然營養成分與消化酵素，寶寶喝了好吸收，且母乳有媽媽吃下食物的味道，可幫助寶寶銜接媽媽準備的副食品；黃天爵表示，世衛組織和聯合國兒童基金會建議最好餵到兩歲，寶寶喝母乳攝取免疫球蛋白和脂肪對成長發育都有很好幫助。

有芳療專長的護理師蔡幸妤結合簡易穴位按壓技巧，現場指導新手媽媽芳香按摩，舒緩肩頸緊繃與乳房不適，達到身心放鬆效果，並有助刺激泌乳激素分泌，新手媽媽告訴醫護「一邊學按摩，一邊感受到滿滿的溫馨與貼心。」

「母乳是最天然、最營養的恩賜，雖然哺乳的路不一定平順，但只要有知識、有信心，就能一步步克服挑戰。」黃天爵鼓勵親手爸媽善用醫療資源，勇敢尋求協助，讓哺乳過程更有力量。謝銀珊說，二基通過母嬰親善醫療院所認證，在公共空間設置哺（集）乳室，提供專業諮詢與溫馨陪伴，未也將持續舉辦更多貼近家庭需求的活動，陪伴願意哺育母乳的媽媽從容哺乳、快樂育兒。

母乳 新手媽媽

延伸閱讀

短期連續懷孕恐影響女性健康 醫呼籲正視產後避孕重要性

中華電信凌晨斷訊！護理師call不到醫師 見患者快「薯條」嚇傻

眼部按摩「4行為」超NG 醫示警：恐引爆急性青光眼

嘉義女住院爭吵打傷護理師 嘉檢聲請違反醫療法簡判

相關新聞

台鐵去年列車晚點逾132萬次 4車站被點名「晚點率飄升7成」

台鐵公司化去年平均每日客運量約64.77萬人次，但去年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點發生率高達18.66%，審計...

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

隨著西南風增強，強降雨回波區又開始從沿海地區逐漸往北、往內陸山區推進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人...

致災暴雨強灌台南 氣象署曝關鍵原因、籲今天1情況不要出門

今天西南風再度增強了，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，苗栗以南地區都有機會出現大雨或局部豪雨，高屏山區今明兩天留意...

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

你家也有嗎？哈佛醫示警「臥室常見3物品」有害健康快扔 網批太可笑

一名哈佛醫生示警，指出臥室裡有三種常見物品有害身體健康，呼籲大眾盡快丟掉。

喝母乳的寶寶頭好壯壯 二基國際母乳周新手爸媽學很多

國際母乳哺育行動聯盟（WABA）把每年8月第一週（8月1日至7日）訂為國際母乳周，彰化縣二林基督教醫院今舉辦「乳此美好・...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。