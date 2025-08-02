喝母乳的寶寶頭好壯壯 二基國際母乳周新手爸媽學很多

國際母乳哺育行動聯盟（WABA）把每年8月第一週（8月1日至7日）訂為國際母乳周，彰化縣二林基督教醫院今舉辦「乳此美好・舒心一刻」，邀請數十對新手爸媽帶寶寶到醫院，認識哺育母乳優點及學習哺育技巧，踏出成功哺乳的第一步。

2025年國際母乳周主題為「Prioritise Breastfeeding - Create sustainable support systems（優先考慮母乳哺育－建立永續支持系統）」，二基活動安排實用亮點，由婦產科醫師、護理長、護理師說明分析母乳營養成分、哺育母乳好處、破解哺乳疑點、精油按摩肩頸放鬆以促進泌乳。

婦產科護理長謝銀珊現身說法，談自己哺育兩名孩子的經過，強調母乳是安撫寶寶的最好「工具」，也是最環保的食物。她說，有些寶寶天生容易嗆奶，喝母乳較無嗆乳問題，又母乳好吸收，喝母乳的孩子也不易腸絞痛，餵母乳的媽媽如果做好飲食控制容易恢復好身材。

婦產科醫師黃天爵分析母乳好處，主要成分是乳清蛋白，含有豐富鈣、鐵等天然營養成分與消化酵素，寶寶喝了好吸收，且母乳有媽媽吃下食物的味道，可幫助寶寶銜接媽媽準備的副食品；黃天爵表示，世衛組織和聯合國兒童基金會建議最好餵到兩歲，寶寶喝母乳攝取免疫球蛋白和脂肪對成長發育都有很好幫助。

有芳療專長的護理師蔡幸妤結合簡易穴位按壓技巧，現場指導新手媽媽芳香按摩，舒緩肩頸緊繃與乳房不適，達到身心放鬆效果，並有助刺激泌乳激素分泌，新手媽媽告訴醫護「一邊學按摩，一邊感受到滿滿的溫馨與貼心。」

「母乳是最天然、最營養的恩賜，雖然哺乳的路不一定平順，但只要有知識、有信心，就能一步步克服挑戰。」黃天爵鼓勵親手爸媽善用醫療資源，勇敢尋求協助，讓哺乳過程更有力量。謝銀珊說，二基通過母嬰親善醫療院所認證，在公共空間設置哺（集）乳室，提供專業諮詢與溫馨陪伴，未也將持續舉辦更多貼近家庭需求的活動，陪伴願意哺育母乳的媽媽從容哺乳、快樂育兒。