快訊

港口一度暫封閉！長榮長月輪「50個貨櫃墜海」原因曝光 公司回應了

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：不要讓出機會

台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

師事何木火母女共同創作 張月蓮、葉千慈萬和宮聯展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供
台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供

台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展，吸引地方人士多人前往。母女倆的指導老師、國畫家何木火致詞時說，他十分記得張月蓮和女兒葉千慈第一次臨摹畫冊的作品，曾讓他眼睛為之一亮，因為母女作品裡有意境、有神韻，顯示兩人很有天分，如今能共同舉辦聯展，足見兩人非常努力。

張月蓮、葉千慈兩人在地方人和佳，萬和宮董事長蕭清杰、南屯區長林秋萬，和南屯國小校長鍾欣男及大新國小校長蔡承憲今都前往出席開幕典禮。蕭清杰說，張月蓮與葉千慈參加第十四屆萬和美展，雙雙入選，非常不簡單。這次聯展作品，是張月蓮與葉千慈的心靈世界展現，他身為地主，歡迎藝術家們到麻芛文化館創意藝廊展出。

何木火說，張月蓮、葉千慈母女為人謙虛、努力，每幅作品都是內心世界的呈現，展現意境與神韻，進步神速，值得仔細觀賞。

張月蓮和葉千慈致詞時說，此次以「禪境幽香」為展覽主題的意義是，「一花一世界，一葉一如來」是用禪的心境詮釋在畫面上，讓心靈沉澱之後與天地自然萬物相融的心境，照見「自性本來清靜」。

他們感謝萬和宮提供場地，也謝謝何木火的指導，以及東方水墨畫會員踴躍出席。她們特別分享，母女攜手創作、以梅花為主題的「傲骨凝香」作品，表達的是面對橫逆時，以堅強意志突破。另一「暗夜幽香」，則寓意心情低落時，設法努力放下，轉換心境。

麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午9點至12點，下午1點半至4點半。

台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供
台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供
台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供
台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展。圖／萬和宮提供

畫家 藝術家

延伸閱讀

彰化地方文化館被點名靠政府補助營運 文化局：輔導自主化

中元普桌開始了！台中南屯萬和宮去年1283桌做功德

台中親子一日遊！豐原一日三站免費玩，夜市遊戲＋玩具批發一次滿足

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭　坦言「害怕又抱歉」

相關新聞

台鐵去年列車晚點逾132萬次 4車站被點名「晚點率飄升7成」

台鐵公司化去年平均每日客運量約64.77萬人次，但去年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點發生率高達18.66%，審計...

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

隨著西南風增強，強降雨回波區又開始從沿海地區逐漸往北、往內陸山區推進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人...

致災暴雨強灌台南 氣象署曝關鍵原因、籲今天1情況不要出門

今天西南風再度增強了，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，苗栗以南地區都有機會出現大雨或局部豪雨，高屏山區今明兩天留意...

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

你家也有嗎？哈佛醫示警「臥室常見3物品」有害健康快扔 網批太可笑

一名哈佛醫生示警，指出臥室裡有三種常見物品有害身體健康，呼籲大眾盡快丟掉。

松山機場13：46解除雷雨當空 8架次受影響

交通部民航局報告，松山機場13：46解除雷雨當空。受影響航班8架次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。