師事何木火母女共同創作 張月蓮、葉千慈萬和宮聯展

台中市喜愛畫畫的張月蓮、葉千慈母女，今在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉辦聯展，吸引地方人士多人前往。母女倆的指導老師、國畫家何木火致詞時說，他十分記得張月蓮和女兒葉千慈第一次臨摹畫冊的作品，曾讓他眼睛為之一亮，因為母女作品裡有意境、有神韻，顯示兩人很有天分，如今能共同舉辦聯展，足見兩人非常努力。

張月蓮、葉千慈兩人在地方人和佳，萬和宮董事長蕭清杰、南屯區長林秋萬，和南屯國小校長鍾欣男及大新國小校長蔡承憲今都前往出席開幕典禮。蕭清杰說，張月蓮與葉千慈參加第十四屆萬和美展，雙雙入選，非常不簡單。這次聯展作品，是張月蓮與葉千慈的心靈世界展現，他身為地主，歡迎藝術家們到麻芛文化館創意藝廊展出。

何木火說，張月蓮、葉千慈母女為人謙虛、努力，每幅作品都是內心世界的呈現，展現意境與神韻，進步神速，值得仔細觀賞。

張月蓮和葉千慈致詞時說，此次以「禪境幽香」為展覽主題的意義是，「一花一世界，一葉一如來」是用禪的心境詮釋在畫面上，讓心靈沉澱之後與天地自然萬物相融的心境，照見「自性本來清靜」。

他們感謝萬和宮提供場地，也謝謝何木火的指導，以及東方水墨畫會員踴躍出席。她們特別分享，母女攜手創作、以梅花為主題的「傲骨凝香」作品，表達的是面對橫逆時，以堅強意志突破。另一「暗夜幽香」，則寓意心情低落時，設法努力放下，轉換心境。

麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午9點至12點，下午1點半至4點半。