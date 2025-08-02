72歲男罹重度心臟衰竭 中榮這項新手術救了他

72歲林先生冠狀動脈有多處完全阻塞且鈣化嚴重，連繞道手術銜接的血管也塞住，心肌供血只剩正常的1/4，導致左心室收縮功能僅剩15%，屬重度心臟衰竭。且造成腎臟等器官血流不足，合併出現肺水腫、呼吸衰竭等，隨時有生命危險。所幸經台中榮總心臟重症團隊進行「高風險複雜性心導管手術」，救了他一命。

台中榮總心血管重症加護科今首次辦理心臟重症病友同樂會，有200名病友及親友齊聚一堂，林先生會中分享了他接受治療的經過，許多人為他重生十分感動。台中榮總心血管重症加護科主任鄭諭聰說，林先生是中榮歷來使用左心室軸型幫浦完成高風險心導管治療患者中，心臟收縮功能最差者。他的康復，激勵其他許多病友，也是台中榮總心臟重症照護史上的里程碑。

他說，手術過程中，團隊透過導管把左心室軸型幫浦放置到左心室，就像裝了一個加壓馬達，協助血液送至主動脈。以在冠狀動脈放置支架時，幫心臟分擔工作，減輕負擔，穩定血壓、血流和心臟功能，後來順利成功打通3條冠狀動脈，安然度過手術風險。

鄭諭聰說，林先生術後順利脫離幫浦，免帶呼吸器和洗腎，且水腫改善，心臟功能逐步恢復，生活品質大幅提升。這項新式裝置管徑小、併發症風險低，適用於高齡重症患者。

他說，傳統葉克膜有健保給付，適用於廣泛性心肺功能衰竭與心因性休克，但是產生的血管併發症較高，左心室軸型幫浦尚未納入健保給付，須自費約130萬元，但更適合高風險心導管介入治療及需短期降低心室負荷的重度心臟衰竭患者。台中榮總採用左心室軸型幫浦輔助輔，目前已成功治療12名重症病人，為重症患者提供新治療選擇。