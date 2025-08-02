快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

交通部人事調整 吳東凌任路政及道安司長

中央社／ 台北2日電

繼6月高鐵與台鐵董事長異動、7月交通部4人職務調整後，交通部今天公布，路政及道安司司長由綜合規劃司副司長吳東凌調陞，公共運輸及監理司司長由副司長胡廸琦接任。

繼台鐵、高鐵董座及觀光署長人事案後，交通部7月中再一波人事大搬風，包括高速公路局長由公路局長陳文瑞調任，公路局長由公共運輸及監理司司長林福山調陞，另運輸研究所長、秘書處長也都換人。

7月的人事調整，也牽動後續職務異動。交通部今天發布新聞稿表示，行政院核定交通部路政及道安司司長由綜合規劃司副司長吳東凌調陞，公共運輸及監理司司長一職由副司長胡廸琦出任。

交通部表示，新任路政及道安司司長吳東凌，現年57歲，交通大學運輸與物流管理學系博士，86年公務人員高等考試三級考試交通行政科及格，歷任運輸研究所助理研究員、副研究員、研究員、組長及交通部綜合規劃司副司長等職務。

新任公共運輸及監理司司長胡廸琦，現年52歲，交通大學交通運輸研究所碩士，90年公務人員高等考試三級考試交通行政科及格，歷任路政司專員、科長、簡任技正及公共運輸及監理司副司長等職務。

交通部表示，吳東凌及胡廸琦對於新職務相關業務領域，均非常嫻熟，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

高鐵 交通部 公共運輸

延伸閱讀

台62線延伸萬里7月啟動環境調查 議員：拚明年底通過環評加速推動

全預約制...苗栗解決南庄偏鄉交通斷鏈問題 獲頒幸福巴士金運獎

南橫豪雨駕車墜谷一家5口2死3失蹤 家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

高雄山區豪雨 寶來二橋到桃源區公所管制通行

相關新聞

台鐵去年列車晚點逾132萬次 4車站被點名「晚點率飄升7成」

台鐵公司化去年平均每日客運量約64.77萬人次，但去年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點發生率高達18.66%，審計...

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

隨著西南風增強，強降雨回波區又開始從沿海地區逐漸往北、往內陸山區推進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人...

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

北市公車頻傳駕駛猛踩油門起步，結果乘客還沒站好就摔倒，議員發現平均每天至少1件急煞停投訴。業界分析，電動公車愈來愈多，起...

氣象署豪大雨警示 嘉義縣朴子市、東石鄉今起立即停班停課

中央氣象署豪雨監測預報，受到西南風影響，持續發布豪大雨警示，部分道路出現積淹水情況，為維護縣民安全，嘉義縣政府下午2點4...

致災暴雨強灌台南 氣象署曝關鍵原因、籲今天1情況不要出門

今天西南風再度增強了，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，苗栗以南地區都有機會出現大雨或局部豪雨，高屏山區今明兩天留意...

加油要快！下周汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升漲0.3元

受國際油價上漲，並參考鄰近韓國油價小漲等因素，國內下周汽柴油價雙漲，從4日零時起，汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。