交通部人事調整 吳東凌任路政及道安司長

繼6月高鐵與台鐵董事長異動、7月交通部4人職務調整後，交通部今天公布，路政及道安司司長由綜合規劃司副司長吳東凌調陞，公共運輸及監理司司長由副司長胡廸琦接任。

繼台鐵、高鐵董座及觀光署長人事案後，交通部7月中再一波人事大搬風，包括高速公路局長由公路局長陳文瑞調任，公路局長由公共運輸及監理司司長林福山調陞，另運輸研究所長、秘書處長也都換人。

7月的人事調整，也牽動後續職務異動。交通部今天發布新聞稿表示，行政院核定交通部路政及道安司司長由綜合規劃司副司長吳東凌調陞，公共運輸及監理司司長一職由副司長胡廸琦出任。

交通部表示，新任路政及道安司司長吳東凌，現年57歲，交通大學運輸與物流管理學系博士，86年公務人員高等考試三級考試交通行政科及格，歷任運輸研究所助理研究員、副研究員、研究員、組長及交通部綜合規劃司副司長等職務。

新任公共運輸及監理司司長胡廸琦，現年52歲，交通大學交通運輸研究所碩士，90年公務人員高等考試三級考試交通行政科及格，歷任路政司專員、科長、簡任技正及公共運輸及監理司副司長等職務。

交通部表示，吳東凌及胡廸琦對於新職務相關業務領域，均非常嫻熟，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績。