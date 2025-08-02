8月下旬狼醫平台上線 醫事司長：相信爛咖狼醫「沒那麼多」

狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部承諾建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即「狼醫查詢平台」並且預計8月完成建置。衛福部醫事司司長劉越萍表示，預計在8月下旬正式上線，初期可能得人工手動方式將資料匯入，相信「爛咖」沒有那麼多。

醫療改革基金會積極監督衛福部打造「狼醫查詢平台」，也質疑衛福部僅揭露「判決確定的性平案件」，並不足以保障病人安全，呼籲我國比照國際做法不限縮公開資訊，也可以比照律師查詢系統，將過往懲戒紀錄等公開，保障病人權益。

劉越萍解釋，醫事人員的資訊揭露與律師查詢系統的邏輯完不同，律師因競爭激烈，需要完整公開資訊以爭取案源，而醫事人員查詢系統的目的是防止密醫行為，但過去曾因資訊揭露，導致醫事人員遭到騷擾，例如日前土城家暴案中的護理師。因此，衛福部傾向採取「最小揭露」原則，平衡民眾知情權與醫事人員的個資保護。

劉越萍說，目前正在等法務部討論決定，是否同意衛福部的平台直接介接判決資訊，讓判決紀錄跟平台整合，但獲得允可自動串接前，會準備以手動方式將資料整合，先將112年性平三法上路後的判決書內容整理輸入平台。雖然手動做法效益低，「我就賭我們有這麼多爛咖嗎？」，相信遂有爛咖但沒有那麼多，手動仍可以處理。

劉越萍表示，狼醫查詢平台初步已經建置完成，衛福部長邱泰源預計再找資訊處、法規會等專家一起檢查後，進行最後的內容確認、文字修訂，確保萬無一失才會上線。然而，目前了解至少有上百名醫事人員表達不願在網路平台公開其資訊。

針對此狀況，衛福部已請各地方衛生局進行調查，並給予兩個禮拜的時間回報，預計在 8 月中旬以後會有更明確的統計數字。劉越萍強調，由於基層衛生行政人員工作量繁重，衛福部會給予足夠的時間，避免過度增加其負擔。

至於狼醫平台公開內容是否擴及懲戒紀錄，劉越萍說，還需要討論。未來也會持續爭取預算，以利法務部跟衛福部的資料串接，但仍需要時間和經費來進行基礎建設。