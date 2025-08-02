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基隆、宜蘭、新北大雷雨 5地山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
基隆市、宜蘭縣、新北市大雷雨。聯合報系資料照
基隆市、宜蘭縣、新北市大雷雨。聯合報系資料照

中央氣象署發布基隆市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市暖暖區，新北市瑞芳區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、烏來區，宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉。

氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市三叉坑溪（雙溪清水坑）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至下午4時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨示警區域：宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉、新北市坪林區、新北市平溪區、新北市雙溪區。

宜蘭 大雷雨

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