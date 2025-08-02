5年8起地勤車碰撞航空器 審計部籲導入迫近警告系統

根據審計部總決算報告，桃園國際機場在過去5年內，共發生8起地勤車輛碰撞航空器的事故。由於地勤車輛老舊和人為疏失，地面安全事件頻傳，民航局已被要求加強監管，並研議引進智慧防護系統以降低風險。

桃機空側區域是地勤車輛與人員高度集中的高風險地帶，任何疏忽都可能危及飛機安全，甚至影響機場營運。報告指出，桃園機場3大地勤業者目前仍有23輛車齡超過20年的高齡作業車輛，包括冷氣車、修護車、升降平台車等。去年就曾發生兩起因設備老舊導致的漏油事件，顯示車輛維護亟待加強。

除了設備問題，人為疏失也是一大主因。去年桃機空側違規案件多達335件，其中超過4成（44.18%）皆由人為因素造成。例如，去年曾發生裝卸車或滾帶車碰撞航空器，甚至有油栓車駕駛因誤判機型，在機翼下作業時損壞飛機整流罩。

針對審計部的建議，民航局表示將持續透過定期與不定期查核，督促地勤業者更新老舊設備並強化人員訓練。此外，民航局也鼓勵業者優先選用具備安全輔助功能的裝置，如距離感測蜂鳴器或迫近警告系統，從根本上提升地面作業安全，確保飛航安全與機場運作效率。