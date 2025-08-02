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再生醫療雙法明年上路 衛福部籲民眾別信外泌體療效

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良（由左至右）、衛福部醫事司司長劉越萍、台灣精準醫學學會理事長周輝政。記者李青縈／攝影
衛福部健保署長石崇良（由左至右）、衛福部醫事司司長劉越萍、台灣精準醫學學會理事長周輝政。記者李青縈／攝影

去年再生醫療雙法三讀通過，衛福部食藥署及醫事司陸續規劃子法，目標明年上路正式上路。衛福部醫事司長劉越萍指出，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》配套子法研擬中，希望遏止市場亂象。她也提醒，現在外泌體常常廣告彷彿可以治百病，但其實現在都僅是研究階段，不可宣稱療效，僅有1款生技公司的化妝品有獲得核准。

《再生醫療法》為《醫療法》的特別法，有9項配套子法規，目前8項已經完成預告意見收集，剩下1項上周剛預告。劉越萍表示，目前相關的子法規預告程序已大致完成。衛福部與食品藥物管理署（TFDA）正緊密合作，共同推動新制。新法上路後，將能更有效管理再生醫療技術與產品，並且加重罰則，非醫療機構執行再生醫療，或是廣告處200萬以上、2000萬元以下罰鍰。

另外，近年坊間熱門的「外泌體」，劉越萍表示，現在市面上宣稱有療效的外泌體都是違法，國內沒有核准的外泌體治療行為，尚未完成人體試驗驗證療效，醫療機構也不可宣稱療效，否則違反醫療法，裁處5萬元以上、25萬以下罰緩。現在僅有食藥署核准一項生技公司以人體細胞衍生的外泌體作為化妝品原料。

劉越萍指出，不論是執行施打的醫師或提供產品的廠商，皆已觸犯現行法規。現在罰鍰金額過低，新法上路後，違規廣告的罰則將大幅提升，最低罰金從200萬元起跳，最高可達2000萬元，衛福部將聯合各地衛生局稽查；也呼籲民眾不要施打沒有認證的產品。

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