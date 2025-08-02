你家也有嗎？哈佛醫示警「臥室常見3物品」有害健康快扔 網批太可笑
一名哈佛醫示警，指出臥室裡有三種常見物品有害身體健康，呼籲大眾盡快丟掉，分別是舊枕頭、空氣清新劑、舊床墊。
醫生在Instagram上發布影片說明，隨著時間推移，舊枕頭會累積塵蟎、汗水和過敏原等，「如果你的枕頭已經用了1、2年，最好換掉」。
空氣清新劑則是因為成分含有鄰苯二甲酸酯（phthalates）和揮發性有機化合物（VOC），這些化學物質會導致氣喘等呼吸道問題以及賀爾蒙失調。若想要臥室裡有清新的氣味，可以用植物精油取代。
最後醫生建議，「丟掉使用7到10年以上的床墊」，過於老舊的床墊不只會影響睡眠品質，還會導致慢性背痛。
許多人對醫生的示警影片表示感謝，但也不少人對於「枕頭用1、2年就要丟」提出質疑，「不能洗好晾乾繼續用嗎？」、「常洗枕頭就好了吧，沒必要丟掉」、「枕頭用2年就算舊嗎？如果我們常常丟掉買新的，會對環境造成傷害」、「我的枕頭都超過10年了」、「用熱水洗、漂白、烘乾也能去除塵蟎，枕頭還會變得又香又蓬鬆，直接丟掉太可笑了」。
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