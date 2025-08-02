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桃園拉拉山星樂園看星空今起開啟 今明晚巴陵2景點免費觀星秒殺

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園拉拉山星樂園今晚、明晚免費在復興區巴陵鐵塔展開觀星活動，網路報名秒殺，民眾觀星踴躍。圖／市府觀旅局提供
桃園拉拉山星樂園今晚、明晚免費在復興區巴陵鐵塔展開觀星活動，網路報名秒殺，民眾觀星踴躍。圖／市府觀旅局提供

走訪桃園探索北橫夜間之美，桃園市政府觀旅局今天起推出「拉拉山星樂園」之旅，提供遊客夏日夜間體驗拉拉山星空，今晚率先在復興區巴陵大橋、巴陵鐵塔展開兩天一夜觀星探索銀河之旅，報名秒殺，連同8月22日首次展開「拉拉山夜訪」夜間探訪拉拉山國家森林遊樂園區生態及星空，也是報名秒殺。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守指出，復興北橫探索流星雨星空之美引起熱潮，市府觀旅局8月2日至9月28日，每周六、日限定推出「拉拉山星樂園」，帶領民眾走入拉拉山夜間導覽星空之美、體驗拉拉山夜色秘境，今晚率先在復興區巴陵鐵塔、巴陵大橋2場次夜間觀星活動，每場次60人推出報名客滿秒殺，巴陵鐵塔360度全景觀星及活動專屬紀念好禮；巴陵大橋（雙橋）觀星，在甲蟲館步道觀察北橫夜間生態、在雙橋休憩區拍星空美照，遊客欣賞牛郎、織女星、天津四星夏季大三角星空及銀河之美。

陳信守表示，今、明晚首次拉拉山星樂園報名已額滿，接下來8月9、10日至9月27、28日的未來8個周末假日，均有提供費北橫觀星，均採網路線上報名參加，想參加民眾可上報名，各梯次人數額滿截止。

此外，市政府觀旅局與林保署新竹分署合作推出「拉拉山夜訪」，首次開放夜間欣賞拉拉山國家森林樂區滿天星空之美，夜訪觀星活動將在8月22日、8月30日先辦兩場，均採線上報名，免費欣賞拉拉山夏夜生態及仰望牛郎、織女星、天津四星夏季大三角星空，未料22、30日場推出報名已秒殺， 該基金會正與新竹分署規畫9月再推夜訪拉拉山行程，提供民眾體驗。

桃園市府與林保處新竹分署首次合作8月22日及30日推出拉拉山國家森林遊區夜訪觀星之旅，網路報名秒殺。圖／市府觀旅局提供
桃園市府與林保處新竹分署首次合作8月22日及30日推出拉拉山國家森林遊區夜訪觀星之旅，網路報名秒殺。圖／市府觀旅局提供
桃園拉拉山星樂園今晚、明晚免費在復興區巴陵大橋展開觀星活動，網路報名秒殺，民眾觀星踴躍。圖／桃園市觀光發展基金會提供
桃園拉拉山星樂園今晚、明晚免費在復興區巴陵大橋展開觀星活動，網路報名秒殺，民眾觀星踴躍。圖／桃園市觀光發展基金會提供

北橫 巴陵 拉拉山

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