豪雨狂炸！愛車成泡水車別急認賠殺出 多做1動作可退稅

受西南氣流影響，中南部連日豪雨，各地淹水、土石流等災情嚴重，不少車輛泡水損壞；南投縣政府稅務局提醒，泡水車等災害受損車輛，若無法修復或不堪使用，出具證明向監理機關登記報停或報廢，將可退還停駛或報廢日起的牌照稅。

由於中南部豪雨不斷，導致溪水氾濫成災，各地低窪區水勢來得又快又猛，其中南投市大眾駕訓班因位於貓羅溪畔，地勢低窪，前天再度水淹停車場，貓羅溪沿岸兩側堤防道路也有車輛受災，去年迄今已三度淹水，上百輛車全成了泡水車。

然而類似情形不僅限於南投，中南部災情頻傳，不少人來不及將愛車移往安全處泡水，有些車輛則因不慎駛入道路積水區，車子進水同樣受損；面對愛車成了泡水車，民眾雖傷心，但不要忘了及時登記報停或報廢來退稅，別讓自身權益受損。

南投縣政府稅務局表示，汽車、機車（151CC以上）因災害受損，短期內無法修復或不堪使用，務必於災害發生日起1個月內，民眾可檢具村里長、鄉鎮市公所或警察、消防等機關出具等相關災害證明，向監理機關辦理報停或報廢登記。

只要完成報停或報廢手續，將依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳稅額；如未能即時辦理報停手續，也應於災害發生日起1個月內，檢具相關證明及修車廠證明文件，也將能退還自災害發生日起至車輛修復日止已繳納的牌照稅。