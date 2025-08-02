南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

今天起西南風再度增強，台灣海峽對流發展旺盛，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、嘉義市，持續時間至下午3時。

大雷雨即時訊息示警區域：嘉義市西區 嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區，高雄市旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區，屏東縣長治鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉。

此外，氣象署也針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時。示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區、烏來區。

氣象署說，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

山區暴雨通報，警戒區域：新北市烏來區、新北市三峽區、台北市士林區、新北市石碇區、新北市新店區。氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署發布豪雨特報，影響至明晨，超大豪雨：屏東縣山區，大豪雨：台南市、高雄市山區，豪雨：彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區，大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。