台鐵去年列車晚點逾132萬次 4車站被點名「晚點率飄升7成」

台鐵公司化去年平均每日客運量約64.77萬人次，但去年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點發生率高達18.66%，審計部最新決算報告指出，北部主要車站如南港、松山、板橋與中壢等站，部分時段晚點率飆升至6到7成，嚴重影響旅客通勤品質，要求台鐵公司加強月台旅客引導服務、優化列車時刻排點，以減少列車晚點情形。

為提升服務水準，政府耗資997億3000萬元協助台鐵2027年前陸續引進新車，台鐵也持續汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施，但審計部最新決算報告指出，去年受到天災、車輛及設備故障等影響，列車準點率未達年度設定目標97％。

審計部報告指出，台鐵去年整體準點率僅93.14%，不僅未達預定97%目標，也較2023年的95.98%明顯下滑。全年因延誤造成列車誤點3226次，累計影響達1萬1438列次，總延誤時間高達14萬2501分鐘。

審計部分析延誤原因，發現主要受到颱風及天災等天然災害所致，去年受颱風與地震影響導致延誤394次，較前一年倍增，尤其東部幹線蘇澳新至花蓮路段實施慢行，延誤時間累計7869分鐘，占慢行總時數逾6成。

除了外部受到天災影響，台鐵內部設備問題同樣嚴重，去年因號誌、車輛與自動防護系統等可控性設備故障造成延誤多達2375次，占總延誤時間的33.56%，反映設備老化與維修程序仍待改善。

針對台鐵列車在各車站誤點情況，報告指出，去年列車發生晚點達132萬餘次，雖較去年142萬次減少，但發生率約有18.66%。

其中北部車站主要延誤集中上午8時過後，包含南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢及新竹等8個位於北部車站，每日自上午8時起，有多時段列車晚點發生率高於同一方向整體平均晚點發生率，且「南港、松山、板橋及中壢」等車站，部分時段晚點發生率甚至達6至7成，影響服務品質。

此外，列車延誤發車情況也嚴重，審計部指出，去年列車發生晚點132萬餘次情形，屬列車於前一停靠站停留超逾表定停留時間，未依表定時刻發車所致者有21萬餘次，占總晚點次數16.42％，其中停留超時次數較多者為「桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站」，並影響次一停靠站依表定時刻到站，顯示列車超時停留為次站晚點原因之一，現行列車時刻表表定停留時間或有不足。

對此，台鐵公司說，去年列車準點率為93.14％，較公司目標值97.0％降低3.86％，未達預期目標主要原因，是受到去年0403花蓮地震及後續連續餘震多達1900餘次、6月連續豪雨等劇烈天氣因素，造成土石流路線中斷，以及7至9月凱米、山陀兒及康芮風災等影響，也造成設備損害及路線中斷後續搶修、復舊等慢行工程，致去年準點率表現不如預期，但扣除前述天災意外等不可抗力因素後準點率為97.45％。

台鐵表示，短期改善措施部分，將加速老舊車輛及設備汰換，提升妥善率；優化平交道、路線、安全防護設施，包含完成46處實體阻隔及23處告警系統；導入系統化科技，例如軌溫、軸溫、集電弓偵測系統等，即時掌握線上設備運作狀況，降低設備異常中斷營運風險。

此外，台鐵也已檢討尖峰時段北部主要通勤車站旅客上、下車的需求，並已於今年6月時刻調整寬裕相關車站列車停靠時間，並持續觀察車站相關列車準點情形。