a-We魅力橫掃大阪 文化世博開幕引發搶購熱潮

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」今天在日本大阪起跑，「台灣光譜」上午開展前就吸引排隊人潮，都是為了搶購吉祥物a-We周邊商品。日本民眾表示，在社群媒體對a-We一見鐘情，甚至覺得比大阪世博吉祥物「脈脈」還可愛。

「台灣光譜」在建築師安藤忠雄設計的當代展演場所VS.（at GRAND GREEN OSAKA）展出，每天贈送前50名入場民眾限量貼紙。由文化總會協力製作周邊商品，之前在台灣販售就引發風潮，這股a-We炫風同樣颳到大阪。

來自台灣高雄、目前在大阪工作的王柔涵接受中央社訪問表示，她家住京都，為了今天趕來現場領限量貼紙，一大早就出發，開場1小時之前就開始排隊，沒料到已經聚集很多日本民眾。

10時開放入場，民眾魚貫步下樓梯進入展場。然而，一看到販賣周邊商品的店鋪，原本整齊的隊伍大亂，大家紛紛爭搶上前。

許多人目標是a-We絨毛娃娃吊飾，人手一隻是基本。許多民眾還瞄準a-We紙鎮扭蛋，台灣設計、製造的襪子、手機殼等也相當搶手。日本近日持續高溫，有a-We刺繡的帽子也相當受歡迎。工作人員不停補貨，對於開幕首日一大早就湧入這麼多人也感到驚訝。

家住大阪的大伴小姐一身「脈脈」商品打扮相當搶眼。她受訪表示，她相當喜歡台灣，已經去過很多次大阪世博TECH WORLD館，這次文化世博推出吉祥物a-We，她立刻在社群媒體X追蹤，並決定開幕就要來搶購。

她購買了a-We娃娃吊飾、襪子、扭蛋等商品，表示a-We真的非常可愛，甚至「比脈脈還要可愛」。

王柔涵和2名同樣來自台灣、現住大阪的朋友一同來排隊，買到帽子立刻高興地現場戴上。

她表示，一直都有在網路上追蹤文總的相關訊息，知道有這個展覽相當開心。長年在日本生活，很開心有機會讓日本人了解更多台灣相關訊息，有推廣台灣的機會，也很開心一大早就看到這麼多日本朋友到現場排隊。

日本民眾也對現場展覽感到驚艷。其中，「台灣本色」展區取材台灣前輩藝術家作品，帶領觀眾走進陳澄波、廖繼春、林惺嶽、郭雪湖、陳進、林玉山、許深州等藝術家世界。許多民眾在這個區域流連忘返，沈浸在巨幅投影畫作中，還有不少人拿著剛購買的a-We娃娃打卡。

文總表示，今天開店立即湧入上百人，截至中午人潮仍不間斷。扭蛋、a-We娃娃在開賣10分鐘內售出超過100組以上，屬於「必敗商品」。其中，隱藏版透明a-We因為相當稀有，引起民眾搶購，徽章也大受歡迎。由於現場只接受現金付款，不少日本民眾詢問提款機位置，領錢後衝回來付款。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」從2日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRANDGREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開。