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健保投資投資明年邁向1兆大關 CAR-T研擬擴大健保給付

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良（由左至右）、醫事司司長劉越萍、台灣精準醫學學會理事長周輝政。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良（由左至右）、醫事司司長劉越萍、台灣精準醫學學會理事長周輝政。記者李青縈／攝影

我國今年健保總額已經達9286億元，衛福部健保署署長石崇良指出，今年還有公務預算挹注181億元，合計已經近9500億元，加上明年健保成長率額度，即將突破1兆元大關。另外，目前高價基因治療中，CAR-T細胞治療原先用在第三線治療，研擬將擴大到第二線使用。

我國健保採取總額制度，在前一年規畫下一年度的金額，先由衛福部劃定總額成長範圍，後續由國發會核定，經過健保會協商後，再由衛福部長拍板。然而，隨著社會高齡化人口發展對醫療需求提升，以及高科技發展推升醫療項目金額，健保總額是逐年提高。

基因治療產品價格不菲，目前我國食藥署已經核准6項基因治療產品，分別為脊髓肌肉萎縮症（SMA） 注射針劑4900萬元、CAR-T細胞免疫治療819萬元、芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）1劑破千億元、萊伯氏先天性黑矇症、A型血友病跟B型血友病用藥。

石崇良指出，前2項已經納入健保給付，另有3項已跟健保申請給付。AADC缺乏症基因治療用藥是台大大胡務亮醫師團隊開發的基因治療，讓原本平均壽命7年的患者，可以把壽命延長到20歲以上，與黑矇症治療目前都在專家會議審議；另有一項白血症治療藥品在醫療科技評估HTA階段。

用於白血病的CAR-T在2023年納入健保，但僅為第三線治療。石崇良說，現在給付必須符合做過化學治療，並且必須是骨髓移植失敗或是無法做骨髓移植。但是跟隨世界趨勢，放寬為讓CAR-T跟骨髓移植平行，做完化療後不一定需要骨髓移植。骨髓移植費用也不便宜，仍須比較兩者臨床效益，現在還需要評估並且收集臨床數據。

衛福部公布明年健保總額成長率為低推估為2.942%、高推估為5.5%。石崇良說，明年癌藥基金擬增加至100億元；若以今年已有9286億元總額，用5.5%高推估計算，加上181億元公務預算挹注，合計挹注金額逼近或突破兆元大關。

基因 石崇良 健保總額

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