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腰痠背痛別亂動？中醫師：適度運動助調養筋骨

中央社／ 台北2日電
中醫師提醒，中老年人與長期久坐上班族，容易因活動不足而出現肌肉無力、關節僵硬，增跌倒風險，應適度運動與生活調整。示意圖／Ingimage
中醫師提醒，中老年人與長期久坐上班族，容易因活動不足而出現肌肉無力、關節僵硬，增跌倒風險，應適度運動與生活調整。示意圖／Ingimage

不少人有「腰痠背痛先別亂動以免惡化」迷思，中醫師提醒，中老年人與長期久坐上班族，容易因活動不足而出現肌肉無力、關節僵硬，增跌倒風險，應適度運動與生活調整。

「最近腰酸背痛，還是先不要亂動比較好吧？」執業中醫師鄧佳明近期透過新聞稿指出，臨床上碰過許多病人怕痛不敢動，或膝蓋不舒服就不走，其實在中醫的眼中，這樣的觀念「大錯特錯」。

鄧佳明解釋，中醫有句話「通則不痛，痛則不通」，意思是說，身體的氣血和經絡暢通無阻，疼痛自然不會發生。反之，當氣血運行不順暢，筋骨失養、經絡阻塞，痠痛就會出現。

尤其是中老年人與長時間久坐的上班族，鄧佳明說，更容易因為活動不足而出現肌肉無力、關節僵硬，甚至影響走路穩定性，增加跌倒風險。

鄧佳明強調，調養筋骨不只是表面貼藥、熱敷，更需從臟腑功能著手，搭配適度運動與生活調整，才能真正改善痠痛。在中醫師眼中，肝主筋、腎主骨、脾主肌肉，三者協調，筋骨才能強健有力。

他建議可以掌握3點訣竅，首先是適度運動，活絡筋骨經絡，但不是劇烈運動，以緩和、持久的動作最理想，像是太極拳、八段錦、健走、快走、簡易拉筋操等；再來是可以多吃補氣養血、強健筋骨的中藥材與食材，如杜仲當歸、黑豆、枸杞、山藥、核桃、牛肉、豬骨湯等。

第3則是穴位保健，鄧佳明說，日常可以多按摩委中穴（膝蓋後正中）、陽陵泉（小腿外側）、太溪穴（腳踝內側）等穴位，每天按摩3到5分鐘，若配合溫灸，更能緩解不適。

鄧佳明提醒，「不動不痛」只是短暫假象，真正健康是建立在「動」的基礎上；適度的活動促進氣血流通，讓筋骨獲得滋養與修復，疼痛自然遠離。

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