豪雨特報範圍擴大18縣市 氣象署估影響時間至明晨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，影響時間至明天清晨，屏東縣山區已有超大豪雨發生，今天台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗地區、中部地區、台東地區、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

大豪雨：台南市、高雄市山區、屏東縣山區。

豪雨：彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。