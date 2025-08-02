台南大範圍猛烈雨勢「紫爆」 台南安定已突破370毫米

西南風增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南大範圍猛烈雨勢，台南安定已突破370毫米。

網友表示，「好慘，幾乎一個禮拜了」、「下不停欸」、「台南，撐住啊」、「台南真的很嚴重，早上5點多到永康準備做生意，看情況不對趕快開回來高雄」、「開始搖滾了」、「又開始這樣子下雨，台南就真的已經不好玩了欸，請快點離開，快走去海上吧」、「安定路旁的農用大排都滿了」、「這波西南氣流有夠狠的」、「歸仁又開始了」、「安定人路過，我們這真的下超大，周圍很多地方都淹水了」、「出不了門」、「天佑南台灣」。

中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，台南以南地區今天出現滿明顯的短延時強降雨；3小時雨量方面，台南安定也有來到200毫米以上，達標了短延時大豪雨的標準。