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強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

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強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
除了山區受地形抬升產生的持續性降雨外，也要多加留意從海面上直接移進來的雲層降雨，台中以南都是警戒區，務必要特別注意。本報資料照片
除了山區受地形抬升產生的持續性降雨外，也要多加留意從海面上直接移進來的雲層降雨，台中以南都是警戒區，務必要特別注意。本報資料照片

隨著西南風增強，強降雨回波區又開始從沿海地區逐漸往北、往內陸山區推進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天至下周一這一波除了中南部內陸山區依然會是雨量最大的區域外，中南部平原到沿海地區的雨量看起來也是會不小。

吳聖宇表示，主要是雲圖觀測顯示台灣西南外海的雲層發展還滿明顯的，因此除了山區受地形抬升產生的持續性降雨外，也要多加留意從海面上直接移進來的雲層降雨，台中以南都是警戒區，務必要特別注意。

花東地區要留意雲層發展較厚時，過山所帶來的降雨，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭一帶則是注意午後對流產生的熱對流雷雨，對流發展較旺盛的時候也可能會有局部短時較大雨勢機會。

整個降雨要較為緩和，吳聖宇表示，可能要等到下周二，但是真正要再進一步恢復到夏季型天氣，可能要到下周三開始。因此這一次的西南氣流或強西南風降雨的時間從7月28日算起的話，預估將會延續長達8至9天，可說是非常少見的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

雨量 雷雨 西南氣流

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