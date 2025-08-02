北市天文館盤點8月夜空秀 英仙座流星雨12日極大期

8月夜空精彩可期，台北市立天文館今天表示，除了夏季最受矚目的英仙座流星雨會在12日達到極大期，還有金星與木星的「雙星會」、水星西大距等天象輪番登場。

台北市立天文科學教育館透過新聞稿表示，英仙座流星雨是年度3大流星雨之一，以流星速度快、偶現明亮的火流星著稱，今年將在8月12日達極大期，預測屆時每小時天頂流星數可達100顆。

天文館表示，儘管這次極大期時月相剛過望，觀賞條件會受到明亮月光影響，可見流星數每小時約下降至60顆，但為了偶爾劃破夜空的火流星，這場夏夜天文盛宴仍極具觀賞價值，建議民眾選擇視野開闊的地點並避開月光方向欣賞。

除了流星雨，天文館表示，約在13日凌晨3時，明亮的金星與木星將在東方低空上演「雙星會」，兩者將並肩升起，相距僅約1度，是今年最靠近的一天。

天文館表示，到了16日深夜，下弦月將掠過有「星空珠寶盒」之稱的昴宿星團，用雙筒望遠鏡可見月亮與星團中的密集星點同框。若想觀測水星，則不能錯過19日的水星西大距，當日黎明前不僅能看到它，用雙筒望遠鏡還能將鬼宿星團一同捕捉眼底。

天文館表示，8月夜空的另一個主角是天鵝座χ變星，這顆紅巨星的亮度變化幅度高達2萬倍，在平均408天的變光週期中，亮度會從比冥王星還暗的14.2等，提高到肉眼可見的3.3等，而這個月正是它的亮度高峰，是認識變星的最佳機會。