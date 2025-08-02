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掃QR Code就可查 食藥署要求所有藥品明年底前需登錄電子仿單

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署推動「仿單無紙化」，近期公布相關辦法。示意圖。本報資料照片
衛福部食藥署推動「仿單無紙化」，近期公布相關辦法。示意圖。本報資料照片

ESG永續議題在醫療領域備受重視，衛福部食藥署推動「仿單無紙化」，即藥品使用說明書以電子格式取代，近期公布相關辦法，強制要求所有持有許可證藥商，於明年12月31日前，將藥品電子仿單登錄至電子仿單平台，未來只要在藥盒外放上QR Code，用藥民眾就可掃描查詢使用說明。不過，考量民眾仍有紙本需求，未設全面無紙化時間表。

食藥署統計，目前電子仿單平台，已收載藥品品項，占所有持許可證藥品比率為60%，為使藥品仿單資訊利於民眾進行線上查詢，近期公布「藥品仿單全面電子結構化及無紙化分階段實施時程及方法」，考量藥商更換現有仿單，需要行政作業時間，採分階段執行，要求藥商完成電子仿單建檔，最慢要在年底前完成，並在電子仿單平台發布，意思就是完成「電子結構化」。

食藥署藥品組副組長林意筑表示，先有仿單電子結構化，才能推動仿單無紙化，電子結構化是指將藥品仿單資訊，如第一欄位填寫成分、劑型，第二欄位填寫該藥品適應症等，依照規定格式完成建置，食藥署110年底已建立「藥品仿單查詢平台」，藥商可把依格式填寫的仿單資訊，至該平台登錄，本次公告，要求所有藥商，在明年底前，強制完成所有藥品資訊登錄。

林意筑說，完成登錄後，未來只要在藥盒外觀放上QR Code，用藥民眾拿手機掃描，就可連動到藥品仿單查詢平台，呈現藥品資訊，取代紙本仿單，達到無紙化政策目標，不過，本次公告並未強制藥商不再提供紙本仿單，而是由藥商自行依照藥品特性，有必要時可維持紙本仿單，例如長者常用藥品，及指示用藥等，為便於長者使用及藥師說明，可保留紙本仿單。

「仿單無紙化目前是鼓勵性質，尚無全面無紙化既定時程。」林意筑說，針對QR Code外觀、大小樣式，目前尚無規定，將依照實際情形滾動式調整，不過，至明年底藥商資訊完全登陸完畢後，民眾只要上藥品仿單查詢平台，就可查找所有藥品仿單資訊，做為用藥前後參考。

藥品 格式 食藥署

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