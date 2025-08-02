今天西南風再度增強了，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，苗栗以南地區都有機會出現大雨或局部豪雨，高屏山區今明兩天留意可能有豪雨等級以上降雨，氣象署持續發布大規模劇烈降雨作業，天氣不穩定，多留意氣象署的最新天氣資訊。

今天上午9時之前的降雨分布，趙竑表示，整體降雨集中在苗栗以南地區和澎湖地區、台東山區，最明顯地方在雲林以南為主，特別是台南降雨的範圍比較廣泛，高屏山區也有明顯降雨。統計起來今天到目前的最大降雨量出現在台南安定區321.5毫米，屏東的山地門也有出現200毫米左右。

此外，趙竑表示，3小時雨量方面，台南安定也有來到200毫米以上，達標了短延時大豪雨的標準。屏東三地門也有接近150毫米。最大時雨量方面，台南、屏東也有接近100毫米，甚至超過100毫米的狀況。短短9小時內，台南以南地區就出現滿明顯的短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報。

為何出現這樣的降雨？趙竑表示，從850hpa高空風速分布圖來看，昨天風速比較強的區域比較集中在巴士海峽到南海；不過，今天之後隨著整個熱帶系統逐漸北移，太平洋高壓增強，台灣附近西南風有再增強的趨勢，尤其風速的位置已經慢慢移動到台灣上空，也代表今天開始西南風再增強的過程。

趙竑表示，基本上比較強的對流區域是從日本南方海面一直經過台灣，延伸到華南沿海。台灣處於強對流上空，另外昨天在日本南方海面生成的熱帶性低氣壓，因為海氣條件稍微滿適合它發展，所以近24小時之內就有機會形成輕度颱風白鹿；未來比較偏北朝東北方向行進，所以它整個環流對台灣不會有什麼影響，不過當整個系統慢慢往北移的過程，台灣附近都是受到西南風影響。

台灣附近降雨現況，趙竑表示，目前雷達回波以苗栗以南為主，特別是彰化以南地區的降雨狀況比較明顯，這些回波當中藏有時雨量接近50至70毫米的降雨，提醒大眾，當比較明顯降雨出現的時候不要出門。另外，這個回波是從西往東移入，澎湖也有受到影響，造成比較明顯的間歇性雷陣雨。

至於今明兩天天氣，趙竑表示，根據定量降水預報，今天白天降雨以苗栗以南地區為主，尤其嘉義以南降雨範圍比較廣泛，且雨量比較大，要留意高屏山區可能出現局部豪雨等級以上降雨，其他地方大致多雲到晴，留意中午過後可能有午後雷陣雨發展起來造成的大雨。

趙竑表示，今晚之後，午後雷陣雨的發展稍微趨緩，不過苗栗以南地區的降雨還是比較持續，且可以看到這波降雨在平地是比較明顯的。

到了明天白天降雨和今天大致類似，趙竑表示，都要留意中南部地區會有短延時大雨或豪雨，甚至有豪雨等級以上降雨。明天晚上至下周一清晨，降雨狀況有稍微趨緩，雖然範圍都還是偏廣泛，但是中南部地區降雨的量質有減緩趨勢。

至於未來一周降雨趨勢，趙竑表示，下周一受到西南風影響，苗栗以南還是要留意豪大雨的狀況出現，其他地方則是有午後雷陣雨。下周二之後，隨著太平洋高壓慢慢增強，西南風也會稍微減弱，雨勢逐漸趨緩，中南部地區可能還是會有局部大雨，其他地方則是有午後雷雨。

趙竑表示，下周一至下周二因為整體水氣由東往西慢慢退去，所以金馬地區反而這兩天留意雨勢可能變大。下周三之後轉為比較穩定的天氣型態。

趙竑表示，今明兩天降雨最明顯，苗栗以南都要防範局部大雨或豪雨，尤其高屏山區可能會有局部豪雨等級以上降雨。當對流發展的時候，可能伴隨雷擊、強陣風的狀況。

氣象署先後發布嘉義縣、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間分別至上午11時45分、下午1時0分；已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。