小心！全民普發現金一萬元還沒上路 詐團搶快冒名存保詐騙
全民普發現金1萬元，竟然還沒開始發就已經被詐騙集團盯上。中央存保公司今日緊急發出聲明，詐騙集團用存保公司的名義提出假網頁誘騙民眾提供個人資料，對此存保嚴正澄清，並籲請民眾勿點擊及提供個人資料。
存保公司也再次提醒民眾，存保公司不會透過網頁、簡訊或電話等請民眾提供個資，請民眾勿提供個人資料，以防受害。如民眾接獲可疑訊息，請儘速聯繫165反詐騙專線或報警處理，以維護自身權益。
存保公司更再三強調，絕對不要點選連結，更不要填寫資料。
因應美國對等關稅衝擊，立法院日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元新台幣，並明定每人普發現金1萬元，普發現金定於今年10月31日前完成。總統府昨日發布總統令，賴總統依法正式公告此特別條例。
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