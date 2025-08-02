八仙塵暴後看見細胞治療潛力 產官學攜手打造下一座護國神山

十年前的八仙塵爆因為粉塵爆炸奪走15人性命，但也成為我國再生醫療發展的轉捩點。衛福部健保署長石崇良出席指出，再生醫療是我國中重要展業，當年塵爆釀近400人燒傷，其中燒傷面積超過8成占多數，但卻因為細胞層片治療，創下極低死亡率，展現細胞治療的前景。

去年再生醫療法三讀通過，衛福部目前正在著手訂定相關子法歸，力拚今年上路。台灣精準醫學學會今舉辦 「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」，為亞洲首次引進FACT國際認證架構，醫療機構、生技企業、學研單位等代表皆出席。

「這應該是台灣第一次與國際接軌的再生醫療訓練課程。」衛福部醫事司司長劉越萍表示，台灣是出口導向的產業，因此必須把國際制度導入國內，也鼓勵大家參與接軌課程，也給予衛福部建議。

石崇良說，2015年八仙塵爆造成近400人燒傷，多數傷者燙傷面積超過八成，原本可能造成大量死亡，但因為運用細胞層片技術進行治療，使整體死亡率遠低於預期，展現細胞發展潛力。未來政府將參考國際趨勢，透過制度設計確保技術安全、臨床有效與病人權益，並期待台灣能建立出可具輸出價值的再生醫療治理模式，進一步支撐生技產業走向國際市場。

馬偕醫院院長張文瀚指出，當前再生醫療已從「治療」邁向「修復」，更朝個人化、精準化發展。期待今日課程讓機構、企業掌握法規與技術，也期待台灣朝向「健康科技島」，讓再生醫療與生技產業成為國家競爭力核心。

台灣精準醫學學會理事長周輝政指出，生技產業要成為我國的下一個護國神山，就必須要跟國際接軌，未來將持續扮演產官學間的溝通橋樑，將實際狀況反映給政府，也把政策反應給衛福部。