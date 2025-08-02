台大醫院一級主管換血！遠距中心主任何奕倫出任副院長 布局AI醫療

台大醫院昨上午舉行院長交接，除前院長吳明賢晉升台大醫學院院長，新竹台大分院院長余忠仁接任台大醫院院長外，院內一級主管也有變動，台大醫院前副院長賴逸儒任期屆滿，台大醫學院擔任副院長職位，台大醫院副院長職缺，由該院內科部前主任何奕倫擔任。另，台大醫院前醫務秘書陳信希也因任期屆滿，由台大資工系特聘教授莊永裕接任。

台大醫院院長室設院長1人、副院長6人、醫務秘書2人。台大醫院醫務秘書陳彥元說，副院長及醫務秘書任期均為6年，前副院長賴逸儒及前醫務秘書陳信希均是任期屆滿，賴逸儒至醫學院擔任副院長，陳信希也回台大任教，由院長指定接任人選，陳信希與繼任的莊永裕均為資訊、資工背景，協助推動該院各項資訊系統建置。

何奕倫曾任台大醫院內科部主任，且曾任台大醫學院副院長、教務分處主任、內科主任，為臨床醫學研究所、基因體暨蛋白體醫學研究所、醫療器材與醫學影像研究所合聘教授，也是台大電資學院資訊工程學系合聘教授。莊永裕任職台大資工系及資訊網路多媒體研究所，研究專長為電腦圖學、電腦視覺及多媒體系統等。新任副院長及醫務秘書都具有醫療資訊背景。

何奕倫在甫更新的副院長簡介頁面中提到，他長年投入遠距醫療，擔任台大醫院遠距照護中心主任，未來人工智慧（AI）與醫療結合浪潮下，將發展國際級醫療AI應用資料及技術平台，讓各專科醫療AI都能快速產生及驗證，並將AI用於建立疾病風險預測及監控，同時將發展人工智慧技術，建立疾病風險預測及監控，預防疾病發生，減少醫療支出。

何奕倫指出，他曾導入第4代即時同步遠距照護模式，減少醫療成本，改善被照顧者死亡率、再住院率及急診造訪次數，同時推動設置雲端病房、通訊門診，整合雲端醫療照護平台，及研發數位擬真醫護人員，未來將持續應用人工智慧技術，建立智慧生態體系，「期望結合雲端運算優勢，設計軟體平台與營運模式垂直與水平整合，推動跨院區、跨地區、跨國界之營運模式擴散布局與進程。」