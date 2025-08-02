快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

高雄旗山大雨！路邊機車仍在發動…騎士不見蹤影「疑摔水溝被沖走」

台大醫院一級主管換血！遠距中心主任何奕倫出任副院長 布局AI醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院1級主管人事變動。本報資料照片
台大醫院1級主管人事變動。本報資料照片

台大醫院昨上午舉行院長交接，除前院長吳明賢晉升台大醫學院院長，新竹台大分院院長余忠仁接任台大醫院院長外，院內一級主管也有變動，台大醫院前副院長賴逸儒任期屆滿，台大醫學院擔任副院長職位，台大醫院副院長職缺，由該院內科部前主任何奕倫擔任。另，台大醫院前醫務秘書陳信希也因任期屆滿，由台大資工系特聘教授莊永裕接任。

台大醫院院長室設院長1人、副院長6人、醫務秘書2人。台大醫院醫務秘書陳彥元說，副院長及醫務秘書任期均為6年，前副院長賴逸儒及前醫務秘書陳信希均是任期屆滿，賴逸儒至醫學院擔任副院長，陳信希也回台大任教，由院長指定接任人選，陳信希與繼任的莊永裕均為資訊、資工背景，協助推動該院各項資訊系統建置。

何奕倫曾任台大醫院內科部主任，且曾任台大醫學院副院長、教務分處主任、內科主任，為臨床醫學研究所、基因體暨蛋白體醫學研究所、醫療器材與醫學影像研究所合聘教授，也是台大電資學院資訊工程學系合聘教授。莊永裕任職台大資工系及資訊網路多媒體研究所，研究專長為電腦圖學、電腦視覺及多媒體系統等。新任副院長及醫務秘書都具有醫療資訊背景。

何奕倫在甫更新的副院長簡介頁面中提到，他長年投入遠距醫療，擔任台大醫院遠距照護中心主任，未來人工智慧（AI）與醫療結合浪潮下，將發展國際級醫療AI應用資料及技術平台，讓各專科醫療AI都能快速產生及驗證，並將AI用於建立疾病風險預測及監控，同時將發展人工智慧技術，建立疾病風險預測及監控，預防疾病發生，減少醫療支出。

何奕倫指出，他曾導入第4代即時同步遠距照護模式，減少醫療成本，改善被照顧者死亡率、再住院率及急診造訪次數，同時推動設置雲端病房、通訊門診，整合雲端醫療照護平台，及研發數位擬真醫護人員，未來將持續應用人工智慧技術，建立智慧生態體系，「期望結合雲端運算優勢，設計軟體平台與營運模式垂直與水平整合，推動跨院區、跨地區、跨國界之營運模式擴散布局與進程。」

主任 台大醫院 台大醫學院

延伸閱讀

新竹台大分院新院長交接 洪冠予：深化醫療品質

台大院長吳明賢8月起改任醫學院長 最後院內信：醫療是利他志業

部分負擔擬漲…擋輕症跑大醫院 台大院長憂：需求者恐不敢就醫

新任台大院長拍板 肺癌權威余忠仁接任 首要任務「加強內部性平教育」

相關新聞

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

隨著西南風增強，強降雨回波區又開始從沿海地區逐漸往北、往內陸山區推進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人...

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

北市公車頻傳駕駛猛踩油門起步，結果乘客還沒站好就摔倒，議員發現平均每天至少1件急煞停投訴。業界分析，電動公車愈來愈多，起...

致災暴雨強灌台南 氣象署曝關鍵原因、籲今天1情況不要出門

今天西南風再度增強了，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，苗栗以南地區都有機會出現大雨或局部豪雨，高屏山區今明兩天留意...

加油要快！下周汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升漲0.3元

受國際油價上漲，並參考鄰近韓國油價小漲等因素，國內下周汽柴油價雙漲，從4日零時起，汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升0....

影／基隆獅球嶺步道眼鏡蛇追青蛙衝過來 民眾嚇壞奔逃

基隆市仁愛區獅球嶺步道平時有很多民眾爬山、運動，但日前有民眾在步道時驚見一尾體型頗大的眼鏡蛇，還直挺挺地與民眾四目相望，...

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。