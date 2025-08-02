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早餐別再吃三明治！營養師點名3種NG組合：小心越吃越餓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。示意圖／Ingimage
一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。示意圖／Ingimage

早餐有非常多元的選擇，但該怎麼吃才能均衡呢？營養師劉怡里提醒，好的早餐應該包括「適量澱粉、充足蛋白質與蔬菜」，更點出3種台灣人常見的NG早餐組合，容易越吃越飢餓。

劉怡里在健康節目表示，許多人早餐會選擇「黑胡椒豬里肌三明治、山藥薏仁漿」，她指出，里肌肉通常來自絞肉或肉片，除了鹽分比較高，加工肉品的蛋白質吸收率較低，再搭配三明治白吐司，精緻澱份過量、蛋白質不足。而山藥薏仁漿雖然健康，但通常沒味道，早餐店常添加糖做調味，建議民眾少吃。

劉怡里說明，第二種NG早餐是「原塊嫩雞起司滿分堡、紅茶拿鐵」，雖然是原形肉類，屬於優質蛋白質，但缺乏蔬果類，膳食纖維不足。而紅茶拿鐵中的鮮奶雖然有助於補充鈣質，但含有過高的精緻糖分，每杯平均有相當2到3顆方糖。若想更健康，她建議將紅茶拿鐵改為鮮奶，並額外補充水果，如香蕉或蘋果。

劉怡里提到，第三種NG早餐是「燻雞沙拉、豆漿紅茶」，建議沙拉最好選擇含有各種蔬果及雞蛋的種類，醬料可選擇油醋醬，雖然蔬菜量充足，但由於澱粉不足，餐後容易飢餓。而豆漿紅茶屬於混漿類，為增添風味，店家通常會加入糖分，導致含糖量較高，飲用時需注意。

鮮奶 吐司 早餐店 蛋白質 含糖量 營養師

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