跌倒50%為移動中 部桃設計防跌螢光背心守護復健病人

衛福部桃園醫院表示，住院跌倒意外時有所聞，尤其對於正值復健、肢體功能尚未完全恢復的病人而言，更是康復路上的隱憂。桃園醫院統計發現，病房內約有五成的跌倒事件發生於病人移動過程中，成因多與步態不穩、感覺障礙、平衡力不足等因素有關，顯示跌倒預防在臨床照護中具有重要意義。

為了減少跌倒風險，桃園醫院復健科病房由護理長陳鈺潔帶領團隊與物理治療師合作，設計出一款結合實用與創意的「防跌螢光背心」。這款背心以不同顏色區分病人對行動輔具的依賴程度，正反兩面均可插放圖卡，讓醫護人員能一目了然辨識病人是否正確使用輔具，進而提供即時協助，護理人員與物理治療師不再僅仰賴電話交班傳遞病人使用輔具的資訊，減少了訊息遺漏的可能性，也強化跨專業溝通的效率。

物理治療師王斐誼指出，這款防跌背心設計醒目，不僅提醒現場所有工作人員關注病人的活動狀況，也讓整體病房環境更具安全意識，達到降低跌倒風險的目的。對復健中的病人而言，安全無疑是重返生活的基本條件，而這樣的設計正是朝向「以病人為中心」的實質落實。

防跌螢光背心推出後，不僅是醫護團隊高度肯定，病人本身也有溫暖回饋。一位正在進行下肢訓練的王女士說，穿上這個防跌螢光背心，就像是得到了一面進步的勳章，代表自己復健有成，也提醒自己要更謹慎前行。

陳鈺潔表示，未來將持續觀察背心使用後的成效，並滾動式調整，希望藉由這樣創新的防跌輔助設計，提升住院病人的復健成效與安全品質，讓病人每一步都邁得更穩、更安心。