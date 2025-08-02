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影／基隆獅球嶺步道眼鏡蛇追青蛙衝過來 民眾嚇壞奔逃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆獅球嶺步道眼鏡蛇追青蛙衝向民眾嚇壞奔逃。圖／議員吳驊珈提供
基隆獅球嶺步道眼鏡蛇追青蛙衝向民眾嚇壞奔逃。圖／議員吳驊珈提供

基隆市仁愛區獅球嶺步道平時有很多民眾爬山、運動，但日前有民眾在步道時驚見一尾體型頗大的眼鏡蛇，還直挺挺地與民眾四目相望，後來看到青蛙轉而追食，向民眾方向衝過來，嚇壞民眾奔逃，過程全被錄下來，民代盼加強清除雜草。

獅球嶺是基隆市區知名景點，除了完整的登山步道外，並有獅球嶺砲台，為市定古蹟，登高視野極佳，可俯看基隆市區及港區，平時很多民眾運動出入。

但日前有民眾反映，在獅球嶺步道驚見一尾體型頗大的眼鏡蛇，還直挺挺地與他四目相望，後來看到青蛙後轉而追食，向他的面前向衝過來，他嚇壞奔逃。

民眾說，獅球路蛇害讓民眾害怕，眼鏡蛇作勢要攻擊人，後來鑽進鐵網圍住的草叢裡面，此處還有比這尾更大的眼睛蛇，還有龜殼花，盼加強清除雜草。

議員吳驊珈說，日前服務處接獲民眾反映，獅球嶺出現眼鏡蛇出沒的問題，附近是由高工局管理，因此請立委王正旭協助聯繫高工局改善，加強清除雜草。先前情人湖也有眼鏡蛇頻出沒的問題，應改善雜草叢生的問題，加強雜草清整，避免運動民眾被咬傷。

市府表示，眼眼鏡蛇為保育類動物，切勿逗弄、捕捉及騷擾。鏡蛇不會主動攻擊人類，但被侵擾時攻擊性強，具有毒性，遇到時請距離牠身長的1.5倍距離以上，並輕步遠離，如不幸被蛇咬傷記住或拍下其外形，盡速就醫；步道會加強雜草清整（影片由議員吳驊珈提供）

運動 基隆 眼鏡蛇

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