台南大豪雨嚴重積水 國1仁德交流道、麻豆交流道先後封閉

台南市大豪雨持續，因高速一街積水，高速公路局稍早已經封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農路）。高公局說，因麻豆交流道連絡道積水，封閉國道1號麻豆交流道（303K+620）麻豆入口匝道及麻豆出口匝道。

台南地區強降雨積水，高速公路局表示，自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。往北上出口匝道車輛改道下營交流道；往南下匝道車輛請改由安定交流道出口匝道下高速公路。