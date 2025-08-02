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台南大豪雨嚴重積水 國1仁德交流道、麻豆交流道先後封閉
台南市大豪雨持續，因高速一街積水，高速公路局稍早已經封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農路）。高公局說，因麻豆交流道連絡道積水，封閉國道1號麻豆交流道（303K+620）麻豆入口匝道及麻豆出口匝道。
台南地區強降雨積水，高速公路局表示，自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。往北上出口匝道車輛改道下營交流道；往南下匝道車輛請改由安定交流道出口匝道下高速公路。
高公局南區養護工程分局籲請用路人隨時注意網站、1968App、警廣及電子看板所公布最新訊息，當積水狀況改變時，將隨時調整 管制措施，並提供最新消息，請用路人收聽警廣電台。
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