快訊

信義區割喉案死者曾上吳宗憲節目？憲哥發聲：對谷女遭遇「震驚遺憾」

MLB／相隔2502天！鄧愷威迎大聯盟首次先發 台灣投手第6人

2026綠選誰戰新北且看民調？ 賴清德「聖意」恐是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台南大豪雨嚴重積水 國1仁德交流道、麻豆交流道先後封閉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高公局自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。圖／取自1968即時路況
高公局自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。圖／取自1968即時路況

台南市大豪雨持續，因高速一街積水，高速公路局稍早已經封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農路）。高公局說，因麻豆交流道連絡道積水，封閉國道1號麻豆交流道（303K+620）麻豆入口匝道及麻豆出口匝道。

台南地區強降雨積水，高速公路局表示，自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。往北上出口匝道車輛改道下營交流道；往南下匝道車輛請改由安定交流道出口匝道下高速公路。

高公局南區養護工程分局籲請用路人隨時注意網站、1968App、警廣及電子看板所公布最新訊息，當積水狀況改變時，將隨時調整 管制措施，並提供最新消息，請用路人收聽警廣電台。

高公局自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。圖／取自1968即時路況
高公局自上午8時30分起封閉國道1號麻豆交流道（303K）南北雙向出口匝道。圖／取自1968即時路況

國道 豪雨 台南 高公局 高速公路

延伸閱讀

大雷雨沒完沒了 國道「鏡頭君」直擊台南多處道路積淹水慘況

消毒水急缺！朴子市洪水災後公衛危機升溫 里長盼縣府支援

快改道！ 台南路面積水影響 國1北上仁德交流道出入口匝道封閉

大豪雨警示 台南今停止上班上課

相關新聞

台南大豪雨嚴重積水 國1仁德交流道、麻豆交流道先後封閉

台南市大豪雨持續，因高速一街積水，高速公路局稍早已經封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農...

低壓帶引進強西南風肆虐中南部 劇烈天氣恐持續到下周二！北晴熱防中暑

今天持續受低壓帶引進強西南風影響，水氣多、環境不穩定度高，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，凌晨至上午期間，持續有海上對...

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

北市公車頻傳駕駛猛踩油門起步，結果乘客還沒站好就摔倒，議員發現平均每天至少1件急煞停投訴。業界分析，電動公車愈來愈多，起...

國際客、國旅人數回升 消費數據卻不好看

交通部觀光署昨公布去年國內外旅客旅遊調查，其中國旅破二點二億旅次，來台國際旅客逾七八五萬人次，都較前年來得高，然而實際旅...

西南季風伴隨大量致災雨 吳德榮：中南部連日多雨再3天

西南風增強，中南部持續豪大雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至...

大豪雨警示 台南今停止上班上課

台南市區清晨降雨不斷，台南市政府6時30分宣布，中央氣象署豪雨監測預報，受到西南氣流影響，為維護市民安全台南市政府根據「天然災害停止上班上課作業辦法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。