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台南累積雨量「非常猛烈」 粉專：劇烈降雨恐到深夜、小心淹水災害發生

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日累積雨量圖。圖／取自中央氣象署網站
日累積雨量圖。圖／取自中央氣象署網站

台南地區劇烈降雨仍然持續中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南安定日累積雨量已達310毫米，西港269毫米、永康245毫米，非常猛烈。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據資料研判，劇烈降雨會持續到今天夜晚或深夜，氣象署預估即刻起至未來24小時雨量可達200至340毫米，小心淹水災害發生。󠀠

水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：嘉義縣布袋鎮，屏東縣三地門鄉、高樹鄉，台南市七股區、中西區、仁德區、佳里區、北區、北門區、南區、善化區、安南區、安定區、安平區、將軍區、山上區、新化區、新市區、東區、永康區、西港區、麻豆區。二級：台南市左鎮區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台南 淹水

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