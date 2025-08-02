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大雷雨強襲屏東縣至少到上午11時 國家級警報響
中央氣象署發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時0分，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉。
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，屏東縣山區已有超大豪雨發生，今天台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、中部、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。
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