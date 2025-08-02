低壓帶引進強西南風肆虐中南部 劇烈天氣恐持續到下周二！北晴熱防中暑

今天持續受低壓帶引進強西南風影響，水氣多、環境不穩定度高，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，凌晨至上午期間，持續有海上對流移入中南部地區，並因陸風環境，對流在陸地增強帶來陣雨及雷雨。目前台南市累積降雨最多，高達290毫米，隨著白天海風增強，降雨逐漸往山區移動，平地仍有短暫雨機會。

偏強的西南風預估影響至明天，薛皓天表示，今明兩天台中以南為陰時多雲天氣，全天不定時有陣雨或雷雨，且有偶較大雨勢發生，台中至屏東局部單點日雨量可達大雨至豪雨等級，以山區累積降雨較多。

薛皓天表示，苗栗以北及東半部為上午多雲或多雲時晴天氣，午後受熱對流發展影響，轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，近山地區有較大雨勢發生機會，局部地區日雨量可達大雨等級。

今明兩天環境仍不穩定，上下半天的天氣變化大。另外，薛皓天表示，今天受西南風背風沉降增溫作用影響，北部局部地區中午時段高溫可達35至36度，在戶外活動者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

至於天氣何時開始好轉，薛皓天表示，下周一起西南風逐漸減弱，台中以南維持陰時多雲有短暫雨或雷雨天氣，不過中南部降雨可稍趨緩，雨勢轉小且累積雨量下降，但有對流雲系通過時仍有較大雨勢發生機會。苗栗以北及東半部為上午多雲或多雲時晴天氣，午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，不過大台北地區午後雷陣雨有增大趨勢，要注意較大雨勢發生。

下周二隨著西南風再度減弱，薛皓天表示，環境水氣仍偏多，中部以南為多雲有短暫雨或雷雨天氣，北部及東部為多雲或多雲時晴午後有短暫雨或雷雨天氣，各地降雨進一步減少，南部在上午前受海上對流移入配合陸風增強影響，仍有較大雨勢機會，白天海風增強，降雨往山區移動，午後各地有熱對流發展，較局限於近山地區，但仍有往平地擴散機會。

薛皓天表示，下周三起太平洋高壓增強西伸，台灣受太平洋高壓壟罩，持續維持西南風環境，不過水氣減少，南部降雨相較本周減少很多，迎風面的中南部沿海在凌晨至上午，局部有短暫雨機會，白天各地大致為晴或多雲時晴天氣，午後受熱對流發展並擴散影響，近山地區有短暫雨。

且下周三受高壓壟罩影響，白天時段高溫明顯，大台北地區及西半部內陸地區有36度以上高溫機會，台東可能受背風沉降增溫影響，也有36度以上高溫，類似天氣維持至下周末。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。