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大雷雨沒完沒了 國道「鏡頭君」直擊台南多處道路積淹水慘況
中央氣象署發布豪雨特報，其中的台南市大豪雨。根據高速公路局1968即時路況監視器，拍到台南市平面道路多處出現積淹水情形。高速公路局表示，因高速一街積水，封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農路）。
西南風今天增強，南部今天雨勢更劇烈。中央氣象署上午8時17分再度發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣，持續時間至上午10時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
高公局說，台南地區強降雨，因高速一街積水，自上午6時30分起封閉國道1號仁德交流道（327K）北上入口匝道及北上A出口匝道（裕農路）。
高公局說，往北上入口匝道車輛，建議改道大灣交流道上高速公路；往北上A出口匝道（裕農路）車輛，建議改由仁德交流道B出口匝道（中山路）下高速公路。
高公局南區養護工程分局籲請用路人隨時注意網站、1968App、 警廣及電子看板所公布最新訊息，當積水狀況改變時，將隨時調整管制措施，並提供最新消息，請用路人收聽警廣電台。
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